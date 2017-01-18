Между «Мосфильмом» и Владимиром снимается кино

Игорь Мельников более 20 лет работал в штате на «Мосфильме», сейчас живет между Москвой и Владимиром. Недавно вернулся из Калининграда, где работал вторым режиссером фильма «Чужой дед» с Василием Лановым в главной роли. Сейчас снимает во Владимире короткометражный фильм с рабочим названием «Кофе без сахара».

– Год кино закончился, что можете сказать по этому поводу?

– Честно скажу: мне не хочется говорить о мероприятиях, которые проводятся по инициативе местных властей. Это грустная тема, и уже не первый «тематический» год. Не очень понятный кинофестиваль «Владимирская вишня», совсем непонятные мероприятия областного «Киноцентра», другие мимолетные мероприятия – для отчета, для «галочки». Если эту тему развивать, материал на пять газетных разворотов получится или целый час в эфире.

Если говорить о владимирском кино, есть масса разработанных местными энтузиастами проектов: одни уже снимаются, другие находятся в стадии «препродашн». И затраты на такие проекты не самые заоблачные, они по силам любому бюджету областной столицы, если есть к этому хоть какой-то интерес и элементарное понимание со стороны чиновников. Многие даже не догадываются, но кино во Владимире снимается! Игровое, документальное, на цифровые камеры, фотоаппараты, даже на телефоны. Но, увы, нет у местной власти желания поддержать местных кинолюбителей и профессионалов. В больших домах другие задачи, они почти никогда не совпадают с нашими надеждами.

– У вас богатая кинематографическая жизнь, можете назвать основные работы?

– Список длинный. И он по сей день продолжается – несмотря на кризис, съемки фильмов и сериалов идут, в основном по заказу центральных телеканалов и Фонда кино. В качестве директора съемочной площадки работал на проектах «Классик», «Память осени», «Рябиновый вальс», «Крестоносец», «Дом солнца», «Любить и ненавидеть», «Стервы»… Сыграл более тридцати ролей, даже как каскадер был в титрах. Сейчас по просьбе «Владимирской киношколы» написал сценарий и снимаю игровой корметр с участием владимирских актеров, снимаюсь в полнометражном фильме «Бемоль» владимирского режиссера Сергея Миляева. Без работы и творчества жить не умею, этим живу и дышу.

– Как вы оказались во Владимире? Приехали сюда культуру поднимать?

– Здесь живут мои родители, в силу возраста им необходима моя помощь. С самого начала было ясно, что по моей специальности работы здесь нет. Тем не менее, работал в телекомпаниях «Вариант» и «Губерния 33», заведующим отделом «Детского киноискусства» в «Киноцентре». Однако все попытки создать или возродить во Владимире работу в отрасли кинопроизводства оказались тщетными. Было несколько встреч с чиновниками разного уровня, но везде ответ один и тот же – «нам это не интересно».

Часто задаюсь вопросом: «Почему в других регионах нашей страны это интересно, а здесь нет»? Поверьте, я много проехал по России, но нигде не видел такого безразличия и даже раздражения по вопросу производства и съемок кино. Почему – можно только фантазировать. Небольшой пример: когда мы пытались организовать фестиваль короткометражного игрового кино во Владимире, поддержки не получили. А потом мои друзья из Костромской области предложили провести фестиваль у них – и деньги из бюджета нашлись, и неравнодушные спонсоры.

Что самое неприятное – владимирские чиновники публично не отчитываются о потраченных бюджетных средствах на культуру, на «тематические» годы, почти все их проекты покрыты завесой тайны. А потом мы ждем годами обещанные проекты, как это случилось со съемками документального фильма «В главной роли Суздаль». Мы точно знаем, что деньги были выделены из областного бюджета какой-то московской фирме, а фильма так и нет, хотя его обещали нам показать еще в августе. Не нашлось средств и на кинофестиваль «Над гранью» памяти актера Александра Дедюшко, хотя этот фестиваль патриотического кино с успехом прошел два года назад. И таких примеров много.

Тем не менее, вы продолжаете заниматься любимым делом, собираете вокруг себя единомышленников.

А что еще остается делать?! Творчество в людях неиссякаемо, это как глоток свежего воздуха. Недавно я закончил сценарий, хочу снять полнометражный фильм во Владимире о подростках – с местными актерами, в местных локациях. Фильм о бескорыстной дружбе, взаимовыручке, любви, а еще о том, как одно неординарное событие полностью изменило у ребят отношение к происходящему, к своему собственному будущему. Фильм патриотический, честный и нужный современникам.

Кроме того, есть и хорошие, совсем свежие кино-новости начала этого года. На днях официально открылась “Владимирская киностудия” под чутким руководством Юрия Юрьевича Санкина. Он известный человек в бизнесе региона, человек слова и дела, а потому все мы уверены, что теперь кинопроизводство Владимирской области выйдет совсем на другой уровень, куда более мощный и профессиональный.

…Когда меня спрашивают, как мне тут живется после Москвы, я отвечаю: жить можно где угодно, главное – чтобы была любимая работа и побольше творческих людей рядом, неважно каким жанром они занимаются. Хорошее и светлое несут в массы именно позитивные люди! Настроенные на созидание, а не на разрушение.