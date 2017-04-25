Между Владимиром и Ковровом пустят дополнительные электрички

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания в июне, июле и августе назначает дополнительные электропоезда.

С 29 апреля по субботам, воскресеньям и праздничным дням введена электричка с отправлением из Владимира в 9.15 и прибытием в Ковров в 10.30. Из города оружейников состав будет отправляться в 10.40 и прибывать в областной центра в 11.41.

В рабочие дни со 2 мая расписание пополнится дневной электричкой, следующей из Владимира в 12.50, и обратно из Коврова в 15.38.

Также со 2 мая с понедельника по четверг будет ходить дополнительный вечерний электропоезд с отправлением из Владимира в 19.30 и, соответственно, из Коврова в 20.43.

Фото: http://www.temaufa.ru/media/news