Владимирцы выберут лучшее кино, подмигивая фонариком

Завтра, 22 августа, в Оргтруде, на территории местного Дома культуры, состоится конкурсный показ фильмов в рамках IV Всемирного фестиваля уличного кино.

Вниманию зрителей будут представлены 6 короткометражных картин, отобранных из более чем 800 заявок. Это киноленты «Наружка», «Про любовь», «Сквозь пальцы», «Каждый 88», «Шаги твои», «По пути».

Каждый сможет проголосовать за понравившуюся работу. Причем сделать это можно весьма оригинальным способом – светом фонариков и телефонов. По итогам народного голосования в конце августа будет отобран фильм-победитель.

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. Маршрут проекта включает более 20 тысяч километров и привлекает более миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры.

Впервые в этом году в масштабной эстафете, объединяющей города и страны любовью к кино, принимает участие столица Владимирской области.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Фото пресс-службы областной администрации