Аллергия на кошек: мифы и реальность

-
Недуг гораздо серьезнее, чем нам кажется
Аллергия на кошек стала распространенным явлением. Ею страдают и дети, и взрослые, и владельцы кошек с большим стажем. Легкомысленный подход к приобретению домашнего питомца может привести к трагедии и для людей, и для животных. Опытный заводчик бенгальских кошек Людмила Букова говорит о серьезности этой проблемы. И призывает ответственно относиться к своему здоровью и жизни домашнего питомца.
-
Миф 1. Нет шерсти - нет аллергии
Распространено мнение, что аллергия появляется на шерсть кошки. Если завести так называемую голую кошку или стричь и почаще мыть свою любимицу, то и недуга можно избежать. К сожалению, это не так. Аллергия у человека может быть на любые выделения домашнего животного. И хозяева голых кошек страдают так же, как и владельцы пушистиков.
-
Миф 2. Неаллергенные породы
Каждый аллергик должен запомнить: гипоаллергенная кошка и неаллергенная кошка – это две разные кошки. «Гипо» — это в переводе с греческого «меньше чем». А неаллергенная – это совсем! Так вот неаллергенных кошек не существует. Совсем!
-
Миф 3. Стерпится, слюбится
Когда вы будете задыхаться от аллергии и знать, кто является этому причиной, вряд ли вы станете любить и уделять достаточно внимания кошке. Кроме того, аллергия имеет свойство накапливаться, надо серьезно относиться и к своему здоровью, и к судьбе питомца.
Рекомендую каждому будущему кошатнику пройти своего рода тест-драйв. Сходите в питомник и помогите их сотрудникам в уходе за животными. Желательно в течение нескольких дней. Понаблюдайте за реакцией своего организма на общение с животными. Нет ли сыпи, кашля, зуда?
-
Миф 4. Медицина нам поможет
В настоящее время антиаллергенная терапия усиленно развивается. И это может быть для вас с кошкой единственным способом избежать разлуки. Но надо быть готовым проводить медикаментозную профилактику для себя и своих близких на протяжении всей жизни вашего питомца.
-
Мы в ответе за всех
Кошки тяжело переносят смену привычной для них обстановки. Для нее большой стресс – смена хозяев. И трагедия, когда она оказывается по вине человека на улице. Поэтому я призываю со всей ответственности подходить к желанию завести домашнего питомца. Жить одновременно с кошкой и аллергией очень тяжело. Поэтому прежде чем совершить этот шаг, проверьтесь со своими домочадцами на аллергические реакции. Не совершайте спонтанных приобретений!
Автор: Татьяна Лысова
Фото: Людмила Букова
Аллергия на кошек: мифы и реальность
Просмотры:
Обсуждение