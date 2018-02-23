Большие выходные: отдыхаем на всю катушку!

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Праздник для всех мужчин
Мероприятия для самых разных мужчин. Успеть везде не удастся, но выбрать по вкусу – вполне.
10:00 – официальное торжественное мероприятие на площади Победы во Владимире. Вас ждёт парад военной техники, показательные выступления разведроты ковровского гарнизона, полевая кухня.
12:00 – в парковой зоне Дворца детского и юношеского творчества пройдут соревнования по кросс-кантри (гонки на велосипедах по пересечённой местности). Организаторы приглашают всех желающих. Редакция prizyv.ru рекомендует не кататься, если нет опыта и железного здоровья. А вот прогуляться и посмотреть на профи – пожалуйста!
12:00 – на склонах “Пужаловой горы” в Гороховце пройдут тематические игры “Танковый бой”, “Ворошиловский стрелок”, “Полоса препятствий” и “Память шпиона”. Согреться можно будет солдатской кашей.
16:00 – квест “Армейская академия” во владимирском батутном центре “Полет”. Задания рассчитаны на защитников самого разного возраста.
18:30 – вечерний банкет в “Доброграде”. Организаторы обещают эпатажного ведущего, анимацию и фокусы для детей, а также концерт группы “Челси”. Решитесь поехать – уточните у организаторов наличие мест.
20:00 – рок-вечеринка в баре «Другой». Выступать будет владимирская группа METAMORPHIS с большой сольной программой. Западное звучание, приятный вокал, позитивная публика.
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Добрая сказка
Что: мультфильм “Карлик Нос”
Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”
Когда: 23-25 февраля в 13:30
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: сказка Вильгельма Гауфа “Карлик нос”, ожившая стараниями русских мультипликаторов, учит доброте, дружбе и умению не терять веру в себя при любых обстоятельствах. История юного Ганса, прошедшего путь от самовлюбленного неумехи до шеф-повара с золотым сердцем, обязательно понравится и взрослым, и детям.
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Снежное регби
Что: чемпионат по регби
Где: стадион “Северный” (г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, 20)
Когда: 24 февраля в 12:00
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: регби, хоть и было придумано английскими джентльменами, до сих пор остается одним из самых суровых видов спорта. В нашем городе такие соревнования проходят впервые! Помимо владимирских регбистов, участие в турнире примут игроки из Вязников, Камешково, Иваново и посёлка Монино (Московская область).
12:00 – начало турнира
14:15 – второй круг турнира
15:15 – награждение
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Концерт легендарного оркестра
Что: концерт оркестра Гленна Миллера
Где: областной Дворец Культуры и Искусства
Когда: 24 февраля в 18:00
Сколько стоит: от 1350 р.
Зачем: для поклонников джаза и свинга концерт станет настоящим наслаждением. Американские музыканты сыграют всеми любимые хиты, начиная от “In the Mood” и заканчивая “Moonlight Serenade”.
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Metallica с питерским акцентом
Что: Metallica tribute
Где: ресторан-пивоварня “Max Brau”
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько стоит: от 600 р.
Зачем: услышать вживую легендарные хиты “Metallica” – дорогого стоит! Каверы на все основные хиты для вас сыграет питерская команда “Uncle James”. Вот, что пишут сами музыканты на своей страничке в соцсети: “Мы относимся к творчеству группы “Metallica” настолько скрупулезно и трепетно, насколько они сами этого не делают“.
Большие выходные: отдыхаем на всю катушку!
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