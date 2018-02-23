Большие выходные: отдыхаем на всю катушку!

Мероприятия для самых разных мужчин. Успеть везде не удастся, но выбрать по вкусу – вполне.

10:00 – официальное торжественное мероприятие на площади Победы во Владимире. Вас ждёт парад военной техники, показательные выступления разведроты ковровского гарнизона, полевая кухня.

12:00 – в парковой зоне Дворца детского и юношеского творчества пройдут соревнования по кросс-кантри (гонки на велосипедах по пересечённой местности). Организаторы приглашают всех желающих. Редакция prizyv.ru рекомендует не кататься, если нет опыта и железного здоровья. А вот прогуляться и посмотреть на профи – пожалуйста!

12:00 – на склонах “Пужаловой горы” в Гороховце пройдут тематические игры “Танковый бой”, “Ворошиловский стрелок”, “Полоса препятствий” и “Память шпиона”. Согреться можно будет солдатской кашей.

16:00 – квест “Армейская академия” во владимирском батутном центре “Полет”. Задания рассчитаны на защитников самого разного возраста.

18:30 – вечерний банкет в “Доброграде”. Организаторы обещают эпатажного ведущего, анимацию и фокусы для детей, а также концерт группы “Челси”. Решитесь поехать – уточните у организаторов наличие мест.

20:00 – рок-вечеринка в баре «Другой». Выступать будет владимирская группа METAMORPHIS с большой сольной программой. Западное звучание, приятный вокал, позитивная публика.