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Никакой “химии”: кормим рассаду продуктами со своего стола

Экоудобрение из подручных материалов

  1. Экоудобрения из подручных материалов

    Огородники, желающие получать натуральные, экологически чистые овощи, применяют для подкормки рассады удобрения, которые изготовлены из домашних продуктов.  Что можно для этого использовать и как делать все грамотно, нам расскажет опытный садовод-любитель из  Владимира Юлия Дмитриевна Вдовиченко

  2. Основные правила подкормки рассады

    – для рассады я покупаю землю в магазине. Она уже обеззаражена и достаточно насыщена питательными веществами. Поэтому при высаживании семян на рассаду никаких удобрений в грунт не вношу.

    – перцам и томатам дополнительные подкормки потребуются только после образования второго листочка и пикировки.

    – растворы домашних удобрений слабо концентрированы. Поэтому подкормки я делаю часто, каждые 7-10 дней, чередуя разные удобрения.

  3. Дрожжи – источник фосфора и азота

    Пекарские дрожжи содержат большое количество фосфора и азота. Первый раз узнала и применила это средство я в прошлом году. И действительно заметила, что рассада при такой подкормке была значительно сильней, а взрослые растения в теплице лучше плодоносили. 1 чайную ложку дрожжей и 1 столовую ложку сахара развожу в 2 литрах теплой воды. Настаиваю 3-4 часа. Потом развожу этот раствор в ведре воды и поливаю под корень рассаду. Использовала только «живые» дрожжи, но мои соседки по саду успешно применяют и сухие.

    Фото: otrav.net

  4. Калий из банановой кожуры

    Банановые шкурки – это источник необходимого для рассады калия. Кожуру заливаю 1 литром теплой воды и настаиваю трое суток. Этим раствором 1-2 раза в месяц и поливаю рассаду.

    Фото: medvoice.ru

  5. Вся польза – в яйце

    Яичная скорлупа – просто кладезь необходимых для рассады веществ. Для приготовления подкормки беру скорлупки только сырых яиц. Мою их под проточной водой, а заливаю теплой. На скорлупки трёх-четырёх яиц беру один литр жидкости. Через 3-4 дня таким полезным настоем можно поливать рассаду.

    Фото: ok.ru

  6. Лук для здоровья

    Стакан луковой шелухи заливаю литром крутого кипятка. Настаиваю двое суток, процеживаю. Концентрат надо развести: взять одну часть настоя и три части воды. Это средство хорошо применять, если рассада выглядит вялой, а ее листья начинают желтеть.

    Чтобы победить гниль и грибок, надо поливать настоем корни молодых растений. При борьбе с вредителями молодые саженцы обрабатывают путем опрыскивания.

    Фото: androloginfo.ru

  7. Кофе и чай для улучшения почвы

    Очень популярные в нашей стране домашние удобрения – кофейная гуща и чайная заварка. С их помощью можно улучшить структуру почвы. Это средство отлично разрыхляет грунт и улучшает доступ кислорода к корневой системе растений.

    Автор: Татьяна Лысова
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