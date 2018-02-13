Никакой “химии”: кормим рассаду продуктами со своего стола

– для рассады я покупаю землю в магазине. Она уже обеззаражена и достаточно насыщена питательными веществами. Поэтому при высаживании семян на рассаду никаких удобрений в грунт не вношу.

– перцам и томатам дополнительные подкормки потребуются только после образования второго листочка и пикировки.

– растворы домашних удобрений слабо концентрированы. Поэтому подкормки я делаю часто, каждые 7-10 дней, чередуя разные удобрения.