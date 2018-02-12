Десерт ко Дню влюбленных от Марины и Андрея Сидоровых

«Люблю баловать домашних разными вкусностями, – рассказывает Марина Сидорова, известная владимирская певица с сильным, чувственным голосом. – Выпечка по праздничному случаю имеет право быть не только красивой, но и калорийной. В остальные дни стараемся не злоупотреблять».

Марина и ее муж Андрей, великолепный танцор и замечательный хореограф, знакомы более 15 лет. Вместе работали на концертных площадках. Поженились в 2009 г. У них растут чудесные дети: 8-летняя Маша и полуторагодовалый Семен. Все, кто знает эту красивую пару, отмечают их трогательно-нежное отношение друг к другу. День всех влюбленных по праву их праздник. В этом году они делятся с нашими читателями рецептом волшебного шоколадного торта, главным компонентом которого является, конечно же, любовь.