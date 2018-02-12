16+

Десерт ко Дню влюбленных от Марины и Андрея Сидоровых

Рецепт владимирских романтиков

  1. Рецепт владимирских романтиков

    «Люблю баловать домашних разными вкусностями, – рассказывает Марина Сидорова, известная владимирская певица с сильным, чувственным голосом. – Выпечка по праздничному случаю имеет право быть не только красивой, но и калорийной. В остальные дни стараемся не злоупотреблять».

    Марина и ее муж Андрей, великолепный танцор и замечательный хореограф, знакомы более 15 лет. Вместе работали на концертных площадках. Поженились в 2009 г. У них растут чудесные дети: 8-летняя Маша и полуторагодовалый Семен. Все, кто знает эту красивую пару, отмечают их трогательно-нежное отношение друг к другу. День всех влюбленных по праву их праздник. В этом году они делятся с нашими читателями рецептом волшебного шоколадного торта, главным компонентом которого является, конечно же, любовь.

  2. Компоненты волшебного яства

    Для коржей

    95 г муки

    60 г какао

    150 г сахара

    1 ч. л. соды

    1/2 ч. л. разрыхлителя

    1/2 ч. л. соли

    120 г кефира

    1 яйцо

    45 г раст. масла

    80 мл готового кофе

    Для крема

    150 г сливок, 30 г сахарной пудры

  3. Начинаем ворожбу

    Просеиваем в чашку сухие ингредиенты: муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Идея просеивания заключается в том, что вы насыщаете кислородом смесь, а это всегда хорошо для выпечки. Сверху добавляем сахар.

  4. Добавляем магию

    В отдельной мисочке соединяем кефир (можно йогурт без добавок, нежирную сметану), одно яйцо, любое растительное масло, тёплый кофе (можно заменить просто водой или молоком, но только с кофе получится нереально вкусно).

  5. Замешиваем чудо

    Вливаем жидкие ингредиенты в сухие. Перемешиваем лопаткой или миксером до однородного состояния.

  6. Греем от души

    Выливаем смесь в форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20. Готовность коржей проверяем шпажкой. Пересушивать тесто не стоит, поэтому прокалываем его почаще. Как только шпажка стала сухой – вынимаем.

  7. Колдуем над формой

    Я делаю порционные тортики на двоих. Поэтому подбираю кольцо диаметром 16-18 см и вырезаю коржики.

  8. Взбиваем облака мечты

    Для крема берем жирные сливки (от 30%) и немного сахарной пудры. Взбивайте миксером на максимальной скорости до загустения сливок.

  9. Творим сказку

    Крем перекладываем в мешок с насадкой-звездой. Отсаживаем крем по периметру, а в центр кладём свежие или размороженные ягодки вишни. Сверху – второй коржик и снова крем и ягодки.

  10. Палочка-выручалочка для занятых

    Тем, кто не имеет для изготовления сладких подарков ни времени, ни способностей, придет на помощь ПРЯНИК-БАР. На День Святого Валентина там большой выбор вкусных валентинок.

    Имбирные прянички ручной работы приготовлены по старинному рецепту архангельских козуль (расписных пряников). В качестве основных ингредиентов используются сахар, яйца, мука, сливочное масло 82,5% и смесь пряностей – корицы, имбиря, гвоздики. В составе этих пряников нет меда, поэтому они гипоаллергенные.

    Имбирные прянички ручной работы часто покупают не только своим вторым половинкам, но и родителям, друзьям, коллегам. В ПРЯНИК-БАРЕ много наборов различной тематики: мишки, котята, ежики, пряни и, конечно, много-много сердец. Все оформлено в красных и розовых тонах.

  11. От сердца к сердцу

    Контактная информация в соцсетях:

    ВКонтакте – pryanik_bar

    Инстаграмм – pryanik_bar

    Имеется сертификат соответствия на всю продукцию.

    Автор: Татьяна Лысова
Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мастер-классы в поддержку Марины Шуваловой

Во Владимире пройдет сбор средств на лечение Марины Шуваловой

Любимый десерт герцога Козимо III де Медичи

Рецептом итальянского тирамису поделился владимирский шеф-кондитер

Тайное свидание Марины

История мощей Андрея Боголюбского

Новый заместитель Андрея Шохина