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Любимый десерт герцога Козимо III де Медичи

Рецептом итальянского тирамису поделился владимирский шеф-кондитер

Тирамису уже три столетия остается одним из самых популярных десертов во всем мире. Его нежный вкус и воздушная консистенция еще в XVII веке поразили весьма искушенного сладкоежку – тосканского герцога Козимо III де Медичи (из семьи тех самых Медичи).

Легенда гласит, что как-то герцог отправился в Сиену. Понятное дело, местные повара очень хотели ему угодить. Но как поразить самого Медичи?! На десерт гостю принесли сладкий zuppa del duca “суп герцога”. Он так понравился Козимо, что тот не оставил ни крошки и довольный увез рецепт во Флоренцию.

Спустя какое-то время “суп герцога” распространился по всей стране, а свое сегодняшнее название – тирамису – он получил в Венеции.

Тирамису достаточно прост в приготовлении и не требует выпекания. Своим рецептом самого итальянского десерта поделилась шеф-кондитер из Владимира Анастасия Алиева:

Рецепт:

6 штук печенья савоярди 
свежий кофе 
200 г сыра маскарпоне 
140 мл сливок 
80 г сахара 
2 чайные ложки какао 
ягоды и мята для украшения

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