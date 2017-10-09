Любимый десерт герцога Козимо III де Медичи

Тирамису уже три столетия остается одним из самых популярных десертов во всем мире. Его нежный вкус и воздушная консистенция еще в XVII веке поразили весьма искушенного сладкоежку – тосканского герцога Козимо III де Медичи (из семьи тех самых Медичи).
Легенда гласит, что как-то герцог отправился в Сиену. Понятное дело, местные повара очень хотели ему угодить. Но как поразить самого Медичи?! На десерт гостю принесли сладкий zuppa del duca – “суп герцога”. Он так понравился Козимо, что тот не оставил ни крошки и довольный увез рецепт во Флоренцию.
Спустя какое-то время “суп герцога” распространился по всей стране, а свое сегодняшнее название – тирамису – он получил в Венеции.
Тирамису достаточно прост в приготовлении и не требует выпекания. Своим рецептом самого итальянского десерта поделилась шеф-кондитер из Владимира Анастасия Алиева:
Рецепт:
6 штук печенья савоярди
свежий кофе
200 г сыра маскарпоне
140 мл сливок
80 г сахара
2 чайные ложки какао
ягоды и мята для украшения
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