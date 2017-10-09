Любимый десерт герцога Козимо III де Медичи

Тирамису уже три столетия остается одним из самых популярных десертов во всем мире. Его нежный вкус и воздушная консистенция еще в XVII веке поразили весьма искушенного сладкоежку – тосканского герцога Козимо III де Медичи (из семьи тех самых Медичи).

Легенда гласит, что как-то герцог отправился в Сиену. Понятное дело, местные повара очень хотели ему угодить. Но как поразить самого Медичи?! На десерт гостю принесли сладкий zuppa del duca – “суп герцога”. Он так понравился Козимо, что тот не оставил ни крошки и довольный увез рецепт во Флоренцию.

Спустя какое-то время “суп герцога” распространился по всей стране, а свое сегодняшнее название – тирамису – он получил в Венеции.

Тирамису достаточно прост в приготовлении и не требует выпекания. Своим рецептом самого итальянского десерта поделилась шеф-кондитер из Владимира Анастасия Алиева:

Рецепт:

6 штук печенья савоярди

свежий кофе

200 г сыра маскарпоне

140 мл сливок

80 г сахара

2 чайные ложки какао

ягоды и мята для украшения