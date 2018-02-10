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Не пропустите шедевр анимации!
Что: анимационный фильм “Ветер крепчает”
Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”
Когда: 10 и 11 февраля в 16:00
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: редакция prizyv.ru рекомендует посмотреть на широком экране последний из вышедших фильмов Хаяо Миадзаки. Лента рассказывает о жизни японского авиаконструктора Дзиро Хорикоси, создавшего самый маневренный истребитель времен Второй мировой – “А6М Зеро”. Это грустная и добрая история о том, какую цену приходиться платить гению за реализацию своего потенциала.
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Послушайте классику на чудо-инструменте
Что: концерт “Капля времени для терменвокса и фортепиано”
Где: трапезная палата Суздальского кремля
Когда: 10 февраля в 17:00
Сколько стоит: от 200 р.
Зачем: не упустите шанс послушать знаменитые музыкальные произведения на терменвоксе. На концерте в Суздале солировать будет правнук изобретателя инструмента – Петр Термен. Благодаря богатым возможностям, терменвокс популярен во всём мире. Он был создан в 1918 году изобретателем Львом Терменом. Играют на инструменте движениями рук рядом с двумя антеннами. Одна изменяет тональность звучания, другая громкость.
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Прикоснитесь к истории
Что: выставка “Возрождая наследие”
Где: центр пропаганды изобразительного искусства
Когда: до 18 февраля
Сколько стоит: 50 р.
Зачем: выставка посвящена десятилетнему юбилею отделения реставрации Института искусств ВлГУ. Вы сможете увидеть восстановленные студентами произведения станковой, масляной и темперной живописи, учебные копии икон. Экспозиция показывает этапы изучения и реставрации произведений.
Устройте себе культурные выходные
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