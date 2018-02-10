Устройте себе культурные выходные

Что: концерт “Капля времени для терменвокса и фортепиано”

Где: трапезная палата Суздальского кремля

Когда: 10 февраля в 17:00

Сколько стоит: от 200 р.

Зачем: не упустите шанс послушать знаменитые музыкальные произведения на терменвоксе. На концерте в Суздале солировать будет правнук изобретателя инструмента – Петр Термен. Благодаря богатым возможностям, терменвокс популярен во всём мире. Он был создан в 1918 году изобретателем Львом Терменом. Играют на инструменте движениями рук рядом с двумя антеннами. Одна изменяет тональность звучания, другая громкость.