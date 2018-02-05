Вся правда о витаминах

Витамины – это химические соединения, участвующие в выработке ферментов и гормонов. Следовательно, от них напрямую зависит все, начиная от эмоционального состояния человека и заканчивая правильной работой иммунной системы. Самостоятельно наш организм производить их не может, так что приходится получать витамины извне: в таблетках и во время приема пищи. О том, как делать это правильно, рассказывает владимирский врач Александр Новиков – член Международной гомеопатической лиги (LMHI).

С тех пор как человечество узнало о витаминах, прошло уже больше сотни лет. За это время они успели обрасти огромным количеством легенд и мифов. Витаминам приписывают почти магические свойства, начиная от способности излечить простуду и заканчивая повышением коэффициента IQ. В реальности единственная болезнь, которую способен предотвратить прием того или иного витамина, – это болезнь, связанная с его дефицитом. Так, при нехватке витамина С возникает цинга, детский рахит и остеопороз случаются при недостаточном получении витамина D, а острый дефицит витамина В1 чреват поражением среднего мозга или же нервной системы. Шансы заработать такие болячки у среднестатистического владимирца столь же велики, как и риск умереть от удара метеоритом.

Ежедневную норму витаминов и минералов мы должны получать вместе с пищей, поэтому обязательно включайте в свой рацион молочные продукты, хлеб, крупы, рыбу, мясо, орехи, фрукты и овощи. Но, по мнению врачей, даже правильная диета не может дать 100% уверенности в отсутствии авитаминоза.

Лучший из способов узнать о недостатке конкретных витаминов – это сдать анализы и получить квалифицированную консультацию специалиста. Заниматься самолечением здесь точно не стоит, так как гипервитаминоз может вызвать весьма неприятные последствия. Научно доказано, что избыток витамина А приводит к заболеваниям печени, неуемное потребление витамина D чревато развитием остеопороза, а прием курильщиками сублимированных витаминов С и Е способствует развитию у них рака и туберкулеза, так как эти вещества абсолютно несовместимы с никотином.

Увы, не существует такой волшебной пилюли, которая бы могла враз повысить иммунитет и излечить от всех болезней. Здесь может помочь только здоровый образ жизни, об основных составляющих которого расскажет наш эксперт.