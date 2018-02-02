Участвуй в акции “Модное преображение”

“МоднаЯ” и prizyv.ru объявляют акцию “Модное преображение”! Четыре девушки старше 18 лет получат уникальную возможность совершенно бесплатно обновить образ к началу весны и стать по-настоящему МОДНОЙ!

С теми, кто пройдет фотокастинг, поработают ведущие парикмахеры-стилисты, косметологи и я, ваш штатный визажист. И, конечно, каждая из четырех красоток получит подарок!

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции “Модное преображение”:

– быть готовой к изменениям;

– быть готовой к видеосъмкам;

– прислать свои фото (портрет и в полный рост) и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Редакция prizyv.ru выберет четырех героинь для участия в съемках проекта “МоднаЯ”. Уже в марте про каждую из девушек мы снимем программу-преображение. С каждой поработает парикмахер, визажист и стилист. Ждем ваши фото!

*Заявки с фото мы принимаем со 2 февраля до 20 марта

Фото: tinamoore.co.uk