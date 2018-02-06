Семена из Китая: вырастет – не вырастет?

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Чудеса селекции
Квадратные арбузы, радужные хризантемы, синяя картошка, красные огурцы, томатное дерево… Все эти и многие другие фантастические растения предлагается вырастить семенами из Китая. Их в большом ассортименте и недорого предлагают популярные сайты AliExpress и Taobao. Доставка чаще всего бесплатная, а посылка идёт 30-50 дней. На первый взгляд, очень заманчиво. А что на самом деле получает садовод?
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Получаем посылку
Своим опытом делится Ольга Осадова, садовод-любитель из Владимира
“Я третий год заказываю семена на AliExpress. Сада у нас нет, экспериментирую дома. Много чего заказывала: литопсы (живые камни), венерину мухоловку, фуксию, цикламен, декабрист… Всего не упомню. Беру только недорогие семена – от 5 до 15 рублей, интереса ради.
Приходит заказ где-то через месяц. Семена обычно расфасованы продавцом по маленьким полиэтиленовым пакетикам с черно-белыми фото и подписями на английском. Иногда только пронумерованы. Больше никакой сопроводительной информации”.
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Комнатные растения из семян
Узнаёшь побольше об агротехнике растений в Интернете и начинаешь выращивать. Результаты всегда непредсказуемы.
Из семян литопсов вырос базилик. Хороший, плодовитый, но все-таки это были не живые камни. Вместо фуксии – ипомея (вьюнок). Вместо цикламена – что-то совсем мне неизвестное, но цвело симпатично. Жаль, внезапно погибло.
Многие семена вообще не всходили или были такими слабыми, что вскоре гибли. Тем не менее в этом году опять сделала заказ. Чтобы почувствовать себя истинным садоводом, т. е. посадить семена и наблюдать, что же из этого получится.
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Выращиваем овощи на участке
Елена Гольникова, дачный блогер
“Помидоры на фото, выписанные нами в 2013 году, были заявлены как высокоурожайные, неприхотливые и фиолетовые! Мы даже шутку придумали — у всех краснеют, у нас посинели!..
Получив невероятный урожай сладких калиброванных красных помидор, были рады безумно! Хотя они так и не стали фиолетовыми, но впечатлили мощностью и ростом кустов. Скажем, помидорная лиана выросла, вся, как новогодняя ёлка, увешанная помидорками вытянутой формы. Вкус отменный, но не хватает нашей «российской» сахаристости и аромата”.
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Сажаем садовые цветы
Теперь о цветах. Выписывала на свой страх и риск, особой надежды на всходы не питая. Однако весь пакетик взошёл! И очень даже красивые, я бы сказала, нежные растения из Китая поселились на нашей даче.
На распродаже выписала семена гибискуса, томатного дерева (многолетних помидоров) и необычной формы острого перца, напоминающего ходящий в народе Колокольчик. Взошли семена гибискуса (правда, потом растения погибли) и острого перца. Последний оказался весьма красивым растением с острыми, смотрящими в небо, плодами, но с полным отсутствием вкуса. Похоже, бонсай (то есть несъедобно).
Фото: http://elena-dacha.ru
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Рекомендации по заказу семян из Китая
- Прежде чем делать заказ тех или иных семян, посмотрите отзывы в соцсетях, блогах и на YouTube. Доверяйте свои деньги только проверенным и рекомендуемым продавцам!
- Узнайте побольше об агротехнике понравившегося вам растения. Например, розы никак нельзя вырастить из семян, что бы ни обещали продавцы из Китая. А квадратные арбузы и коллоновидные яблони такими получаются в процессе специального формирования растения. Но никак не благодаря особым семенам.
- Не увлекайтесь экзотикой вроде черных помидоров, красных огурцов и разноцветной кукурузы-мозаики. Это все фотошоп. На самом деле растения довольно невосприимчивы ко многим цветным пигментам.
- Обычно хорошие отзывы у садоводов получают китайские помидоры, перец и особенно огурцы. Но и отечественные селекционеры этого добра навалом предлагают.
Так что заказывать или не заказывать – решать вам. Но этот процесс всё-таки стоит воспринимать больше как игру в огородников, чем настоящую борьбу за урожай.
Татьяна Лысова
Семена из Китая: вырастет – не вырастет?
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Обсуждение 1
Да на кой вам сдались-то эти семена из Китая?!!! Там совсем другой климат и другие почвы!!! А уж дурить людей – у них в крови!!!