Семена из Китая: вырастет – не вырастет?

Своим опытом делится Ольга Осадова, садовод-любитель из Владимира

“Я третий год заказываю семена на AliExpress. Сада у нас нет, экспериментирую дома. Много чего заказывала: литопсы (живые камни), венерину мухоловку, фуксию, цикламен, декабрист… Всего не упомню. Беру только недорогие семена – от 5 до 15 рублей, интереса ради.

Приходит заказ где-то через месяц. Семена обычно расфасованы продавцом по маленьким полиэтиленовым пакетикам с черно-белыми фото и подписями на английском. Иногда только пронумерованы. Больше никакой сопроводительной информации”.