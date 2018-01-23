Инопланетные технологии – семена в плазме

-
Мечта дачника: меньше делать - больше получать
Плазменные, дражированные, инкрустированные семена – это не строки из фантастического романа. Это все слова из обихода опытного дачника. Дачника, который хочет мало работать и много получать. Например, благодаря технологиям из космоса.
-
Плазменные семена
Сравнительно новая технология. Семена обрабатывают в низкотемпературной плазме, которая возникает при электрическом разряде в газе. Плазма генерирует слабое ультрафиолетовое излучение, обеззараживающее семена, и электромагнитное поле, повышающее их жизнестойкость.
Недостатки. Цены на плазменные семена, как правило, выше обычных. Это нередко привлекает мошенников. Поэтому при покупке надо внимательно изучить упаковку. Как это делать, мы писали здесь.
-
Дражированные семена
Это семена, на которые наносится плотная питательная оболочка. Она состоит из различных удобрений и стимуляторов роста. При высадке в грунт каждое семечко имеет необходимые для его роста питательные вещества. За счет этого всходы получаются дружными и равномерными.
Недостатки. Чтобы в почве оболочка семени растворилась, необходим обильный полив. В сухой земле всходы не появятся.
-
Инкрустированные семена
При обработке семени специальные составы образуют на его поверхности тонкую пленку. Вещества, входящие в состав покрытия, стимулируют процесс роста и защищают от болезней. Это заметно повышает всхожесть и урожайность овощей.
Инкрустированные семена после обработки не увеличиваются в размере. Поэтому такой способ обычно применяется для относительно крупных семян.
Недостатки. Инкрустированные семена высевают только сухими. Замачивание перед посевом сводит на нет все преимущества обработки.
-
Семена в гелевой оболочке
Гель на поверхности семян прекрасно задерживает влагу. Поэтому они полюбятся тем садоводам, у которых нет времени часто поливать посевы. При этом такая оболочка надежно защищает семечко и насыщает его различными питательными веществами.
Недостатки. Цены в 1,5 раза выше обычных. Малый срок хранения.
-
Семена на ленте
Сеять такие семена — одно удовольствие: разложил ленту в грядочки – и готово. Кроме того, они еще и освобождают от утомительного прореживания. Это сильно экономит силы и время при работе с мелкими семенами моркови, лука-порея и тому подобных культур.
Недостатки. После посадки почву с семенами в течение 2-3 недель нужно хорошенько смачивать. Иначе бумажная лента не растворится.
-
Семена-спринтеры
Семена с помощью специальной обработки приводятся в состояние пробуждения, но не появления всходов. А потом как бы консервируются в таком состоянии до момента посева. Семена в результате такой обработки обогащаются биологически активными компонентами, проходят эффективное обеззараживание. Помещенные в благоприятные условия (увлажненную землю) они моментально пробуждаются и трогаются в рост. Эти семена обладают более мощной энергией прорастания по сравнению с обычными семенами.
Недостатки. Во-первых, не следует высевать их под зиму. Даже небольшая оттепель способна побудить их к мгновенному прорастанию, что означает для них гибель. Во-вторых, такие семена нельзя сеять в очень сухую или в избыточно увлажненную почву. Быстро появившиеся проростки могут погибнуть при пересыхании грунта. А в переувлажненной почве им будет недоставать кислорода.
-
Средние цены на семена во Владимире
Плазменные семена – от 16 до 45 руб.
Дражированные семена – от 14 до 36 руб.
Семена на ленте – от 25 до 42 руб.
Семена гранулированные (гель) – от 18 до 149 руб. в зависимости от количества семян
Пророщенные семена – от 18 до 49 руб.
-
Совет бывалого садовода
Светлана Дулова (г. Владимир)
О плазменных семенах мне рассказала соседка по садовому товариществу в начале прошлого года. И дала статью почитать о них. Мне понравилось, что такие семена не нуждаются в замачивании. Ну, не люблю я с этим возиться.
Хотя и понимаю, что замачивание обычных семян производится для того, чтобы разбудить и активизировать их жизненные силы. У плазменных семян эта активизация уже проведена при обработке. Поэтому их можно сажать прямо в землю, не опасаясь проблем.
Еще из статьи узнала, что всхожесть плазменных семян составляет 93-96%, в то время как обычных – около 80%. Разница в 13% мне показалась незначительной. Но я присоединилась к своей соседке и заказала в интернет-магазине семена томатов.
Все указанное в статье о всхожести оказалось правдой. Семена проросли практически все, даже самые с виду неказистые. И рассады в прошлом году у меня получилось вдвое больше, чем обычно.
Инопланетные технологии – семена в плазме
Просмотры:
Обсуждение 4
Люблю работать с дражированными семенами. Они крупненькие, пальчиками их легко хватать и в борозду укладывать. И хорошо что не надо замачивать. Тоже не люблю эту процедуру
Мы во ВНИИССе подобные технологии еще в 70-х годах разрабатывали. Все похерили! Даже международных патентов не оформили. Так что наши это все технологии – советские! А от инопланетян хрен чего добьешься
купила в прошлом году морковь в геле со скидкой. но с крайним сроком хранения. Плохо взошла, и росла плохо. в общем, сэкономила и ничего не выиграла
Да. Хорошие семена от хорошего производителя лучший показатель, чем те формы, в которые их облекают. Будь то космические, будь то инопланетные.