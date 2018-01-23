Инопланетные технологии – семена в плазме

Сравнительно новая технология. Семена обрабатывают в низкотемпературной плазме, которая возникает при электрическом разряде в газе. Плазма генерирует слабое ультрафиолетовое излучение, обеззараживающее семена, и электромагнитное поле, повышающее их жизнестойкость.

Недостатки. Цены на плазменные семена, как правило, выше обычных. Это нередко привлекает мошенников. Поэтому при покупке надо внимательно изучить упаковку. Как это делать, мы писали здесь.