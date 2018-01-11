Как выбирать семена для посадки

При выборе сортов рекомендуем вам обратить свое внимание на такие важные моменты, как урожайность, выносливость и лежкость.

Высокоурожайные сорта, как правило, требовательны в уходе, и начинающему садоводу обеспечить им оптимальные условия бывает трудно. Низкоурожайные сорта, напротив, очень неприхотливы к условиям выращивания, поэтому могут оказаться в итоге более продуктивными.

Резкие перепады погоды, от жары к заморозкам, от засухи к затяжным дождям, характерные для нашего климата, заставляют обращать внимание при выборе семян на комплексную устойчивость сорта к различным болезням, неблагоприятным воздействиям и вредителям. Только обладая хорошим запасом выносливости, растения смогут приспосабливаться к различным условиям выращивания и давать хороший урожай, независимо от погодных условий и места произрастания – теплица или открытый грунт.

Разные сорта одной и той же культуры могут отличаться друг от друга временем хранения, при котором не теряют внешний вид и вкусовые качества. Поэтому при выборе сортов овощей, предназначенных для закладки на зиму, обращайте внимание на такой критерий, как лежкость.