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Готовимся к будущему дачному сезону
Настает пора задуматься о приобретении необходимых семян для посадки на даче. Тем более что семена овощных растений лучше всего покупать в январе-феврале, перед выращиванием рассады.
Чтобы процесс этот был легким, а его результаты неизменно радовали, стоит знать и соблюдать хотя бы самые важные правила, как выбирать семена для посадки. Они несложны, но помогут вам уберечься от разочарований и избежать напрасных трат.
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Определяем виды и количество семян
Прежде всего необходимо решить, какие растения вы будете выращивать на своей даче и какие площади отведете каждой культуре. Исходя из этого определите, какие семена и в каком количестве вам понадобятся.
Кроме того, проведите инвентаризацию своих запасов: посмотрите, какие семена у вас остались с прошлого года и вполне сгодятся в нынешнем сезоне. Составьте список семян, которые нужно купить, выбрав из огромного количества представленных на рынке лучшие и нужные лично вам.
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Тщательно выбираем сорта
При выборе сортов рекомендуем вам обратить свое внимание на такие важные моменты, как урожайность, выносливость и лежкость.
Высокоурожайные сорта, как правило, требовательны в уходе, и начинающему садоводу обеспечить им оптимальные условия бывает трудно. Низкоурожайные сорта, напротив, очень неприхотливы к условиям выращивания, поэтому могут оказаться в итоге более продуктивными.
Резкие перепады погоды, от жары к заморозкам, от засухи к затяжным дождям, характерные для нашего климата, заставляют обращать внимание при выборе семян на комплексную устойчивость сорта к различным болезням, неблагоприятным воздействиям и вредителям. Только обладая хорошим запасом выносливости, растения смогут приспосабливаться к различным условиям выращивания и давать хороший урожай, независимо от погодных условий и места произрастания – теплица или открытый грунт.
Разные сорта одной и той же культуры могут отличаться друг от друга временем хранения, при котором не теряют внешний вид и вкусовые качества. Поэтому при выборе сортов овощей, предназначенных для закладки на зиму, обращайте внимание на такой критерий, как лежкость.
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Определяемся: обычные сорта или гибриды?
Семена гетерозисных гибридов (с пометкой F1 на упаковке) считаются более качественным посевным материалом: растения таких сортов имеют более красивый внешний вид, отличаются достаточно ранним и обильным цветением и, как следствие, более массовым плодоношением. Как правило, они компактны по размеру, устойчивы к неблагоприятным условиям и различным заболеваниям, выносливы и скороспелы.
Но гибриды F1 имеют и ряд недостатков, к числу которых можно отнести их сравнительно высокую стоимость и непригодность для семеноводства. Поэтому если вы планируете самостоятельно заниматься семеноводством на своем участке, то вам больше подойдут семена обычных сортов.
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Подбираем районированные сорта
Приобретайте районированные сорта и гибриды, максимально приспособленные к местным условиям и включенные в реестр Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Растения, выращенные из таких сортов, будут давать хорошие урожаи высококачественных плодов, отличаться более ярким и здоровым внешним видом, устойчивостью к различным болезням и так далее.
Конечно, эксперимента ради часто хочется посеять что-то новенькое, а то и экзотическое. Но тут надо отдавать себе отчет, что это именно эксперимент, а для того, чтобы стабильно быть с урожаем, лучше выбирать проверенные в вашей местности виды и сорта.
С реестром филиала Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Владимирской области можно ознакомиться здесь.
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Совет бывалого огородника
Ольга Александровна Терентьева (г. Муром Владимирской области)
Покупайте семена с избытком, но не впрок
Старайтесь не покупать семена впритык, возьмите хотя бы немного про запас. Покупать много семян впрок тоже не стоит, но небольшой запас может вас выручить, если посевы потребуется обновить. Так, например, все мы знаем, насколько капризной бывает морковь – ее маленьким семенам далеко не всегда удается прорасти. Вот тут-то и пригодятся «лишние» семена.
Или, например, если летом вы были приятно удивлены урожаем или невероятной красотой растений, полученных из семян, приобретенных весной, то такие семена, конечно, можно и даже нужно купить про запас. Но обязательно обратите внимание на срок годности.
В иных случаях накапливать запасы семян нет смысла: во-первых, они могут потерять всхожесть при неправильном хранении, а во-вторых, на следующий год в продажу несомненно поступят какие-то более интересные новинки.
Как выбирать семена для посадки
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Обсуждение 1
Я очень увлекающаяся натура! Как приду в отдел семян, так удержаться не могу – всю красоту и экзотику скупаю! потом удивляюсь, что не растет ничего. Попробую в этом году быть поразумнее. Благодарю за правильные советы!