Где купить семена для рассады во Владимире

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Сетевые магазины
Большой выбор недорогих семян (от 5 рублей) имеется в каждом гипермаркете. Во Владимире это «Глобус», «Ашан» и «Лента». Но консультацию там получить не у кого. Поэтому такой вариант подходит только опытным садоводам, так как они точно знают, какие именно сорта подойдут их участку.
Кроме того, стоит признаться, в гипермаркетах представлен далеко не весь ассортимент семян.
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Интернет-магазины
Самые низкие цены (от 1 рубля) и самый большой выбор. Кроме того, специализированные сайты имеют в своем штате консультантов, дающих советы по посадочному материалу в режиме онлайн.
Дополнительным плюсом является наличие своих пунктов выдачи в г. Владимире у таких популярных сайтов, продающих семена, как «Семена почтой 775533» и «Озон».
Но интернет-сайты назначают минимальную стоимость заказа (от 300 до 600 рублей), на которую необходимо набрать семян для посадки. И перед покупкой невозможно проверить сроки годности и целостность упаковки – приходится надеяться на добросовестность поставщика.
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Специализированные магазины
Самым подходящим местом для покупки семян являются специализированные магазины.
Сотрудники таких магазинов чаще всего расскажут о новинках рынка и подскажут, какие семена лучше купить и почему. Часто они сотрудничают с селекционно-семеноводческими фирмами, что служит дополнительной гарантией приобретения семян с высокими сортовыми и посевными качествами.
Специализированные магазины по первому требованию обязаны вам показать сертификат качества семян, который содержит данные по всхожести, чистоте, годе урожая семян и иные важные показатели. Такие торговые точки дорожат своей репутацией, а значит, риск приобрести некачественные семена снижается в разы.
Дачный Маркет Адрес: Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 26 Часы работы: 10.00 – 19.00 Еремей Адрес: Владимир, улица Верхняя Дуброва, 26г Часы работы: пн-пт 10.00 – 19.00 Дачник Адрес: Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 34 Часы работы: ежедневно, 9.00 – 19.00 Садовый центр “Тепличный” Адрес: Владимир, ул. Куйбышева, д. 32 Часы работы:
7.30 – 18.00, вс. 8.00 – 16.00
Дачник Адрес: Владимир, ул. Куйбышева, 28а Часы работы: пн-сб 9.00 – 20.00 Дачник Адрес: Владимир, ул. Куйбышева, 26ж Часы работы: ежедневно, 9.00 – 18.00 Садовод Адрес: Владимир, улица Куйбышева, 26ж Часы работы: пн-сб 9.00 –1 9.00; вс 9.00 – 17.00 Садовый центр Усадьба Адрес: Владимир, ул. Куйбышева, 26ж Часы работы: пн-сб 8.30 – 18.00; вс 8.30 – 17.00 Дачник Адрес: Владимир, Суздальский проспект, 13 Часы работы: ежедневно, 9.00 – 19.00 Магазин семян Адрес: Владимир, улица Безыменского, 9 Часы работы: пн-пт 10.00 – 20.00; сб,вс 10.00 – 18.00 Дачник Адрес: Владимир, ул. Горького, 57 Часы работы: пн-сб 9.00 – 19.00 Семена Адрес: Владимир, ул. Батурина, 14 Часы работы: пн-пт 9.00 – 17.00; сб 9.00 – 16.00; вс 10.00 – 15.00 Все для сада и огорода Адрес: Владимир, ул. Асаткина, 23 Часы работы: пн-пт 10.00 – 19.00; сб, вс 10.00 – 17.00 Семена Адрес: Владимир, ул. Мира, 38 Часы работы: пн-пт 10.00 – 19.00; сб, вс 10.00 – 17.00
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Совет опытного садовода
Марина Петухова (г. Владимир)
Что должно быть на упаковке семян для рассады
Пакеты с семенами должны быть сделаны из плотной, добротной бумаги. На упаковке не может быть никаких расплывчатых букв и изображений. Информация о растении и его фото тоже должны быть четкими и яркими. Зачастую мошенники экономят именно на качестве упаковки и полиграфии.
На пакетике с семенами должна содержаться следующая информация:
- название фирмы-производителя, логотип компании и ее контактные данные: юридический и электронный адрес предприятия, а также его телефоны;
- фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника. Нередко можно встретить так называемые «белые» пакеты — без фотографий; семена в них ничуть не хуже, но за счет более простой упаковки стоят они дешевле. Однако информация о растении и на таком пакетике должна быть;
- название культуры и сорта — на русском и латинском языках в соответствии с Госреестром;
- масса (количество) семян;
- номер партии семян. Каждая из партий семян в обязательном порядке сертифицируется либо получает свидетельство, удостоверяющее посевные качества семян. Если вдруг их качество окажется плохим, предъявить претензии компании-производителю вы сможете, предоставив чек о покупке и пакетик с семенами, на обратной стороне которого как раз и указывается номер партии;
- ТУ, ГОСТ, ОСТ — это означает, что данные семена были тщательно проверены в лабораторных условиях и полностью соответствуют требованиям соответствующих стандартов;
- срок годности семян. Иногда на упаковке с семенами указана дата фасовки. Для того чтобы узнать срок годности таких семян, нужно добавить к этой дате 2 года. Но это правило верно в отношении не всех семян: многие культуры могут сохранять высокую всхожесть значительно дольше. Указанный срок свидетельствуют лишь о гарантиях, которые дает производитель.
Где купить семена для рассады во Владимире
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Обсуждение 3
Зареклась покупать семена в гипермаркетах. Во владимирских маленький выбор. Лучше в специальных магазинах и отделах. Действительно, и посоветуешься, и от дома недалеко.
А я все покупаю по Интернету. Выбор огромадный, цены доступные. Можно попробовать семена разных производителей и разных сортов. Я вообще люблю поэкспериментировать на своем участке
А мы с соседями по садовому участку кооперируемся и сразу большой заказ по Интернету делаем. Так выгодней получается