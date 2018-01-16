Где купить семена для рассады во Владимире

Большой выбор недорогих семян (от 5 рублей) имеется в каждом гипермаркете. Во Владимире это «Глобус», «Ашан» и «Лента». Но консультацию там получить не у кого. Поэтому такой вариант подходит только опытным садоводам, так как они точно знают, какие именно сорта подойдут их участку.

Кроме того, стоит признаться, в гипермаркетах представлен далеко не весь ассортимент семян.