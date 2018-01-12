ТОП-5 книжных бестселлеров по мнению владимирских читателей

Кстати, если вы вдруг не уверены, что книги из нашего топа для вас станут настольными, редакция prizyv.ru напоминает: скачать эти тексты или даже аудиокниги можно в сети. Эти книги есть и в любой городской библиотеке. Чтобы туда записаться, вам потребуются только паспорт и полчаса свободного времени, которое вы потратите на заполнение всевозможных анкет. Продлить книгу или узнать о ее наличии вы всегда можете по контактным телефонам библиотек (они обычно указываются на читательском билете) или на официальных сайтах организаций в разделах “Электронный каталог”.