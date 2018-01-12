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ТОП-5 книжных бестселлеров по мнению владимирских читателей

Список книг для чтения

  1. Неожиданная статистика

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    По данным одной из крупнейших сети книжных в стране, наибольшей популярностью у жителей Владимира в 2017 году пользовались произведения… классиков: Джорджа Оруэлла, Дэниэла Киза и Эриха Марии Ремарка, а не сочинения Дарьи Донцовой, как могли бы предположить скептики.

  2. Прочитайте это немедленно

    В этом видео вы можете найти список пяти книжных бестселлеров, которые покупали владимирцы. Помимо произведений почтенных классиков в него сумел попасть  роман абсолютного короля ужасов и милая история под грифом “только для девочек”. Краткое содержание прилагается.

  3. Где почитать бесплатно

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    Кстати, если вы вдруг не уверены, что книги из нашего топа для вас станут настольными, редакция prizyv.ru напоминает: скачать эти тексты или даже аудиокниги можно в сети. Эти книги есть и в любой городской библиотеке. Чтобы туда записаться, вам потребуются только паспорт и полчаса свободного времени, которое вы потратите на заполнение всевозможных анкет. Продлить книгу или узнать о ее наличии вы всегда можете по контактным телефонам библиотек (они обычно указываются на читательском билете) или на официальных сайтах организаций в разделах “Электронный каталог”.

  4. Как пройти в библиотеку

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    Мы собрали для вас адреса и контакты библиотек Владимира:

    Владимирская областная научная библиотека

    ул. Дзержинского, 3

    https://library.vladimir.ru/

    Владимирская областная библиотека для детей и молодежи

    пр-кт Строителей, 23

    ул. Мира, 51

    http://www.detmobib.ru/

    Владимирская областная специальная библиотека для слепых

    ул. Горького, 57

    http://www.vsbs.ru/

    Центральная городская библиотека

    Библиотека-филиал № 1

    пр-кт Строителей, 38а

    Библиотека-филиал № 2

    пр-кт Ленина, 12

    Библиотека-филиал № 3

    мкрн Юрьевец, ул. Школьный проезд, 4

    Библиотека-филиал № 4

    ул. Егорова, 10

    Библиотека-филиал № 5

    ул. Верхняя Дуброва, 10

    Библиотека-филиал № 6

    мкрн Юрьевец, ул. Институтский городок, 2

    Библиотека-филиал № 7

    ул. Мира, 55

    Библиотека-филиал № 8

    ул. Сурикова, 26

    Библиотека-филиал № 9

    ул. Юбилейная, 38

    Библиотека-филиал № 10

    ул. Диктора Левитана, 55

    Библиотека-филиал № 11

    мкрн Лесной, ул. Лесная, 10а

    http://biblioteka33.ru/
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Обсуждение 4

  • Нинон Ланкло:
    12.01.2018 в 16:16

    Господи, а я и забыла, что на свете существуют библиотеки. Люблю читать, но книги сейчас не укупишь. А библиотеки – это выход!

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  • Лизонька:
    12.01.2018 в 16:27

    Обожаю Кинга! Но читать все-таки предпочитаю в смартфоне. Вся библиотека всегда со мной:))

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  • Ворчун:
    12.01.2018 в 17:01

    Ну нет! Запах книжных страниц и приятную тяжесть книги ни на что не променяю. Словно с живым человеком общаешься. Разве это с электронной игрушкой может сравниться? В три библиотеки записан. Мне хватает

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  • Светлова:
    12.01.2018 в 17:02

    я тоже продолжаю покупать книги! считаю, что это хорошая привычка!

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