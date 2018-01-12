ТОП-5 книжных бестселлеров по мнению владимирских читателей

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Неожиданная статистика
По данным одной из крупнейших сети книжных в стране, наибольшей популярностью у жителей Владимира в 2017 году пользовались произведения… классиков: Джорджа Оруэлла, Дэниэла Киза и Эриха Марии Ремарка, а не сочинения Дарьи Донцовой, как могли бы предположить скептики.
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Прочитайте это немедленно
В этом видео вы можете найти список пяти книжных бестселлеров, которые покупали владимирцы. Помимо произведений почтенных классиков в него сумел попасть роман абсолютного короля ужасов и милая история под грифом “только для девочек”. Краткое содержание прилагается.
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Где почитать бесплатно
Кстати, если вы вдруг не уверены, что книги из нашего топа для вас станут настольными, редакция prizyv.ru напоминает: скачать эти тексты или даже аудиокниги можно в сети. Эти книги есть и в любой городской библиотеке. Чтобы туда записаться, вам потребуются только паспорт и полчаса свободного времени, которое вы потратите на заполнение всевозможных анкет. Продлить книгу или узнать о ее наличии вы всегда можете по контактным телефонам библиотек (они обычно указываются на читательском билете) или на официальных сайтах организаций в разделах “Электронный каталог”.
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Как пройти в библиотеку
Мы собрали для вас адреса и контакты библиотек Владимира:
Владимирская областная научная библиотека
ул. Дзержинского, 3
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи
пр-кт Строителей, 23
ул. Мира, 51
Владимирская областная специальная библиотека для слепых
ул. Горького, 57
Центральная городская библиотека
Библиотека-филиал № 1
пр-кт Строителей, 38а
Библиотека-филиал № 2
пр-кт Ленина, 12
Библиотека-филиал № 3
мкрн Юрьевец, ул. Школьный проезд, 4
Библиотека-филиал № 4
ул. Егорова, 10
Библиотека-филиал № 5
ул. Верхняя Дуброва, 10
Библиотека-филиал № 6
мкрн Юрьевец, ул. Институтский городок, 2
Библиотека-филиал № 7
ул. Мира, 55
Библиотека-филиал № 8
ул. Сурикова, 26
Библиотека-филиал № 9
ул. Юбилейная, 38
Библиотека-филиал № 10
ул. Диктора Левитана, 55
Библиотека-филиал № 11
мкрн Лесной, ул. Лесная, 10а
ТОП-5 книжных бестселлеров по мнению владимирских читателей
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Обсуждение 4
Господи, а я и забыла, что на свете существуют библиотеки. Люблю читать, но книги сейчас не укупишь. А библиотеки – это выход!
Обожаю Кинга! Но читать все-таки предпочитаю в смартфоне. Вся библиотека всегда со мной:))
Ну нет! Запах книжных страниц и приятную тяжесть книги ни на что не променяю. Словно с живым человеком общаешься. Разве это с электронной игрушкой может сравниться? В три библиотеки записан. Мне хватает
я тоже продолжаю покупать книги! считаю, что это хорошая привычка!