Распродажа: 10 вещей, которые стоит купить прямо сейчас

Мой безусловный фаворит. Джинсы давно стали базовой вещью в гардеробе всех модниц независимо от стиля. От сезона к сезону меняются фавориты, но классические – скинни, зауженные или прямые джинсы спокойных расцветок будут актуальны всегда. А значит, их стоит купить на распродаже.

Например, джинсы Zara в “Мегаторге” можно приобрести за 1299 рублей (начальная цена – от 2599 рублей), в других популярных магазинах масс-маркета можно найти неплохие варианты от тысячи рублей.

Кстати, если в магазине нет той или иной модели, но она есть на сайте того же бренда, ее иногда можно заказать онлайн и потом забрать во Владимире.

На онлайн-распродажах можно купить и более статусные джинсы. Те же Levis за очень приемлемые деньги, например, сейчас продают asos.com – от 1599 рублей.