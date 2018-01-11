Распродажа: 10 вещей, которые стоит купить прямо сейчас

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Джинсы
Мой безусловный фаворит. Джинсы давно стали базовой вещью в гардеробе всех модниц независимо от стиля. От сезона к сезону меняются фавориты, но классические – скинни, зауженные или прямые джинсы спокойных расцветок будут актуальны всегда. А значит, их стоит купить на распродаже.
Например, джинсы Zara в “Мегаторге” можно приобрести за 1299 рублей (начальная цена – от 2599 рублей), в других популярных магазинах масс-маркета можно найти неплохие варианты от тысячи рублей.
Кстати, если в магазине нет той или иной модели, но она есть на сайте того же бренда, ее иногда можно заказать онлайн и потом забрать во Владимире.
На онлайн-распродажах можно купить и более статусные джинсы. Те же Levis за очень приемлемые деньги, например, сейчас продают asos.com – от 1599 рублей.
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Брюки/юбка
Базовые брюки и юбки классических цветов (черные, бежевые, коричневые, в спокойную клетку или полоску) – еще одна отличная инвестиция. Более или менее качественные вещи в сезон даже в масс-маркете стоят от 3 тысяч рублей. Учитывая, что скидки сейчас от 40%, можно купить почти за копейки. Правильно комбинируя их с разными топами, блузами, рубашками, свитерами, можно создать отличные образы для офиса, торжественного выхода или веселой вечеринки с друзьями.
Кстати, если есть возможность потратиться на действительно качественную вещь, сейчас скидки есть и в корнерах с вещами люксовых брендов (отделы в “Торговых рядах” и ЦУМе “Валентина”, например). Ищите, покупайте и будете вознаграждены.
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Жакет
Еще одна базовая вещь (а именно БАЗОВЫЕ вещи советуют приобретать на распродажах стилисты). Важно найти правильную модель, лаконичную, без лишних кричащих, пусть и ультрамодных деталей вроде широких плеч. Классика – верный вариант на несколько лет. Если правильно ухаживать за жакетом, он прослужит долгое время.
Сейчас актуальный двубортный пиджак во владимирских магазинах можно найти от 1499 рублей при стартовой цене в 3999. Более дорогие блейзеры стоят от 2500 рублей (изначально от 6000). Я советую не скупиться, жакет – это статусная вещь.
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Платье
Естественно, речь идет о… правильно! – базовой вещи вроде платья-футляра или всегда актуального маленького черного платья. Каждая девочка знает: такое платье выручит всегда, особенно когда “совершенно нечего надеть”. Обувь и аксессуары (броши, колье, браслеты ) легко превращают такую вещь из офисной в вечернюю.
Цены на распродажах начинаются от 1500 тысяч рублей. Лучше сразу выбрать платье из качественной ткани, хорошего кроя. Такая вещь должна выглядеть дорого и благородно.
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Трикотаж
Свитер, базовая водолазка или кардиган. У нас холодно минимум восемь месяцев в году. Да и летом такая вещь пригодится. И если, к примеру, цены на свитера в популярном масс-маркете осенью кусались – от 2500 рублей даже за акрил, то сейчас можно купить за 1000 – 1500.
Совет тот же: выбирать что-то вне времени, с расцветками можно поэкспериментировать, но однозначно брать однотонную вещь без новогодних принтов и аппликаций. Хороший трикотаж всегда в моде. В ближайшие сезоны будут по-прежнему актуальны объемные свитера. Они хорошо смотрятся и с джинсами, и с брюками, и с платьями.
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Базовые топы (футболка и рубашка)
Этого много не бывает! Верх, как правило, стоит дешевле брюк или юбки, а значит, можно купить несколько и комбинировать, создавая разные образы.
Начнем с футболок. Несмотря на то, что сейчас зимняя распродажа, они есть в каждом магазине. Цены от 300 рублей. Берем базовые – белые, черные, серые. Можно купить и с надписью или принтом, они будут актуальны этим летом.
Рубашки покупаем только лаконичные: модные рюши, цветы и кружево продержатся недолго. А простая белая или голубая рубашка не покинет нас никогда. Допускаются клетка и полоска в классических цветах.
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Белье
Однозначно. Это самый стабильный сегмент в моде. Просто купите дорогое белье с хорошей скидкой, побалуйте себя.
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Сумка
В сетевых магазинах Владимира сумки во время распродаж раскупаются как горячие пирожки. И это понятно: приличный кожзам можно купить за 800 – 1000 рублей при начальной цене в 2000 – 3000, кожу за 2500 – 3000 (изначально от 5000 рублей).
Сумок много не бывает. Купить можно как базовую на каждый день, так и что-то более яркое, что обновит образ. В сезон на такие вещи просто жалко денег, а очень хочется.
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Обувь
Распродажи идут как в сетевых магазинах, так и в специализированных магазинах обуви. Считается, что сейчас самое время купить именно зимнюю обувь. Цены на теплые сапоги и ботинки упали на 30 – 70%. Можно остановиться на классической модели. Зимой главное, чтобы было удобно и тепло. Впрочем, в зимней обуви уже несколько лет держатся одни и те же тренды. О них можно узнать здесь.
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Верхняя одежда
Пуховики и пальто, которые осенью стоили более 7000 рублей, на распродаже можно купить ну с очень приятной скидкой. Конечно, в самый разгар зимы цены скинули не все, но сетевики распродают прошлогоднюю коллекцию со скидками.
Например, в “Мегаторге” можно купить теплую парку за 2500, тренч за 2000, пуховик за 4000, демисезонное пальто – от 3000 рублей. Цены варьируются в зависимости от бренда, но все равно они ниже, чем в сезон.
Распродажа: 10 вещей, которые стоит купить прямо сейчас
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Обсуждение 1
Большущее спасибо за такой подробный обзор! И про базовый гардероб рассказали, и адреса скидок указали!