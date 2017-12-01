Тепло ли тебе, девица? Самая модная зимняя обувь

Хочу начать с моего личного ТОП-3. Итак, самая модная зимняя обувь:

БОТФОРТЫ

Ботфорты – один из самых ярких трендов двух последних сезонов. И это практически идеальная зимняя обувь! Замшевые и кожаные, сдержанная классика – черный и беж, цветные и даже металлик – сейчас можно носить все! Зимой ботфорты выполняют еще одну важную функцию – в них тепло даже в юбке.

БРУТАЛЬНЫЕ БОТИНКИ

Брутальные ботинки – это определенно тренд этой зимы. Это такая новая женственность, когда хрупкое и нежное сочетается с чем-то более грубым и массивным. К примеру, вы вполне можете выбрать розовые или белые тимберленды. А черные или коричневые ботинки-милитари идеально разбавят девичий образ с шифоновым платьем и дубленкой в стиле бохо-шик.

ЛУНОХОДЫ

Луноходы – это наше все. Несмотря на то, что эта зимняя обувь вошла в обиход довольно давно, пик ее популярности придется как раз сезон 2017 – 2018. Космос – неоспоримый тренд, а луноходы идеально поддерживают этот стиль. А еще – о, да! – они теплые и удобные!

Безусловными фаворитами остаются угги, ботильоны на шнуровке и ботиночки, декорированные мехом. Подробнее о самой модной зимней обуви – в моем новом видео:

А какую зимнюю обувь предпочитаете вы? Делитесь в комментариях!

Ваша МоднаЯ.

Фото: http://images.agoramedia.com