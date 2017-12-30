16+

Универсальный помощник по поиску подарков

Или последняя надежда для тех, кто ничего не нашёл

Если вы знаете, что такое целый день искать подарки и не находить их, то вы познали бездну отчаяния! Чтобы хоть как-то облегчить этот предновогодний труд, мы сделали для вас мегаподборку самых разных вариантов подарков. Полистайте, вдруг там именно то, что вы так давно искали (цены указаны)!

Хайповые куклы
Подарки для малышей
Крафтовые сладости
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Фишки для интерьера
Постельное бельё
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Лего
Робопёс
Мягкие игрушки
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Чай
Фарфор
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Парфюм
Часы
СПА
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