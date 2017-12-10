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ТОП-3 недешёвых подарков

Ходим за Вас по магазинам

  1. Подарки со шлейфом

    Женский вечерний парфюм – 6849 р.

    Женский дневной парфюм – 4822 р.

    Мужской парфюм – 6099 р.

  2. Подарки ко времени

    Наручные швейцарские мужские часы – от 13.000 р.

    Наручные немецкие мужские часы – от 13.000 р.

    Наручные немецкие женские часы – от 7.000 р.

    Наручные датские женские часы – от 10.000 р.

    Настольные часы с маятником – от 6000 р.

  3. Релакс в подарок

    Кедровая бочка
    20 минут
    Сеанс: 170 р.

    Аппаратный массаж
    20 мин
    10 сеансов: 4000 р.

    Гидромассаж
    20 мин
    Сеанс: 400 р.

    Шоколадное обертывание
    от 60 мин
    Сеанс: от 900 р.
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КРЕДИТ – это не раздача НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ