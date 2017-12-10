ТОП-3 недешёвых подарков

-
Подарки со шлейфом
Женский вечерний парфюм – 6849 р.
Женский дневной парфюм – 4822 р.
Мужской парфюм – 6099 р.
-
Подарки ко времени
Наручные швейцарские мужские часы – от 13.000 р.
Наручные немецкие мужские часы – от 13.000 р.
Наручные немецкие женские часы – от 7.000 р.
Наручные датские женские часы – от 10.000 р.
Настольные часы с маятником – от 6000 р.
-
Релакс в подарок
Кедровая бочка
20 минут
Сеанс: 170 р.
Аппаратный массаж
20 мин
10 сеансов: 4000 р.
Гидромассаж
20 мин
Сеанс: 400 р.
Шоколадное обертывание
от 60 мин
Сеанс: от 900 р.
Просмотры: