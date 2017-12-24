Подарки, о которых мечтают дети и их родители

Хайповые куклы
Говорящая кукла с расческой Trolls Розочка – 2.199 р.
Мерцающая Barbie Dreamtopia с аксессуарами – 2.999 р.
Кукла Ever After High Эппл Вайт с аксессуарами – 3.799 р.
My Little Pony Мягкая игрушка Малышка Фларри Харт – 3.999 р.
Развивающие подарки для самых маленьких
Подвеска на кроватку или коляску – 999 р.
Музыкальный мобиль на кроватку с проектором – 4.240 р.
Развивающий игровой коврик с пианино – 4.880 р.
Крафтовые сладости
Имбирный пряник-игрушка на елку – от 100 р.
Имбирный пряник с художественной росписью – от 300р.
Подарочный набор имбирных пряников – от 800 р.
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