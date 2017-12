Подарки, о которых мечтают дети и их родители

Хайповые куклы

Говорящая кукла с расческой Trolls Розочка – 2.199 р.

Мерцающая Barbie Dreamtopia с аксессуарами – 2.999 р.

Кукла Ever After High Эппл Вайт с аксессуарами – 3.799 р.

My Little Pony Мягкая игрушка Малышка Фларри Харт – 3.999 р.



Развивающие подарки для самых маленьких

Подвеска на кроватку или коляску – 999 р.

Музыкальный мобиль на кроватку с проектором – 4.240 р.

Развивающий игровой коврик с пианино – 4.880 р.



Крафтовые сладости

Имбирный пряник-игрушка на елку – от 100 р.

Имбирный пряник с художественной росписью – от 300р.

Подарочный набор имбирных пряников – от 800 р.