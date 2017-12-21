Поздравь россиян с Новым годом!

ЮМОР FM и владимирский развлекательный портал prizyv.ru представляют новогоднюю акцию: “ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ”!

Главный приз – большая новогодняя ёлка! Как её получить?

Шаг 1

Придумайте оригинальное поздравление своих соотечественников с Новым годом!

Шаг 2

Приходите в специальную видеостудию ЮМОР FM в ТЦ АШАН на Тракторной с 20 по 24 декабря!

Шаг 3

Ждите лайков – они обязательно будут! А вот голос за Вас можно отдать, написав в комментариях “+”. Так что вперёд!

Итоги подведем 28 декабря 2017-го. Все Ваши поздравления прозвучат в эфире ЮМОР FM и будут показаны на сайте ПРИЗЫВ.РУ

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