Поздравь россиян с Новым годом!

ЮМОР FM и владимирский развлекательный портал prizyv.ru представляют новогоднюю акцию: “ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ”!
Главный приз – большая новогодняя ёлка! Как её получить?
Шаг 1
Придумайте оригинальное поздравление своих соотечественников с Новым годом!
Шаг 2
Приходите в специальную видеостудию ЮМОР FM в ТЦ АШАН на Тракторной с 20 по 24 декабря!
Шаг 3
Ждите лайков – они обязательно будут! А вот голос за Вас можно отдать, написав в комментариях “+”. Так что вперёд!
Итоги подведем 28 декабря 2017-го. Все Ваши поздравления прозвучат в эфире ЮМОР FM и будут показаны на сайте ПРИЗЫВ.РУ
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