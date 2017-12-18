Новогодний декор для дачи из… дров

-
Создаем лесную сказку своими руками
Вы собрались вместе с семьей и друзьями отметить Новый год на даче и озаботились вопросом украшения своего дома и участка перед праздником. Совсем не обязательно для этого бегать по магазинам и потом везти за город пакеты с игрушками и гирляндами.
Нарядное убранство для дачи можно сделать из подручных средств. Сказочную атмосферу создадут деревянные поделки из веток, поленьев, коры и шишек. В руках мастера они оживут и станут новогодним чудом.
-
Дед Мороз и Снегурочка
Начните с главных новогодних персонажей. Распилите бревно под углом и раскрасьте спил, как будто это лицо Деда Мороза: внизу — белая борода, вверху — красный колпак. Губы, нос, глаза, брови – по своему вкусу.
Чтобы Деду Морозу было одному не скучно, сделайте из другого полена Снегурочку. Принцип тот же, только вместо красного колпака — голубая шапочка и девичье лицо. Деревянные символы Нового года украсят двор — поставьте их у крыльца или возле наряженной ёлки.
-
Фигурки оленей
А на чём Дед Мороз и Снегурочка прибудут на дачу? Конечно, на оленях! Соберите забавные фигурки из поленьев разной толщины, где брёвнышки потолще будут туловищем и головой, потоньше — ногами и шеей, шишка – хвостом, а тонкие прутики — ветвистыми рогами. Соединив основные детали, прикрепите в качестве носа деревянный кружочек, а шею украсьте красным шарфом или бантом.
-
Новогодние подсвечники
Небольшие поленья — отличная заготовка для новогодних подсвечников. Распилите круглое поленце на кусочки разной длины, а выемки для свечей выдолбите стамеской или высверлите дрелью с перьевым сверлом.
Поставьте рукотворные подсвечники в центр праздничного стола, украсив шишками и хвойными веточками.
Только не оставляйте открытый огонь без присмотра, иначе новогодняя композиция оставит вас без дачи.
-
Трехмерные елки
Очень популярным становится вариант замены классической елки композицией из веток или поленьев. Такую елочку можно сложить на полу, а можно повесить на стену или сделать в мини-варианте.
-
Новогодние украшения из спилов
Новогодние венки и ёлочки можно собрать из спилов-кругляшей. В одной композиции кругляши могут быть разного диаметра, но одинаковой высоты — 1-2 см. Готовые украшения можно повесить прикрепить к стене или входной двери. Интересный эффект даст подведённая к такой поделке гирлянда.
-
Самые простые деревянные игрушки
Спилы ветки любого дерева могут стать симпатичной новогодней игрушкой. Их можно даже не полировать, природная шероховатость придает им собственный шарм.
Рисунок наносится черной и золотистой гелевой ручкой. Если обладаете каллиграфическими талантами, можете воспользоваться тонким пером и акриловой краской.
Чтобы закрепить на спиле нить, можно просверлить тонкое отверстие или ввернуть в верхнюю кромку маленький шуруп с петелькой. Из таких элементов можно сделать гирлянду или игрушки для новогодней елки.
-
Самая быстрая новогодняя композиция
Для изготовления самого быстрого новогоднего декора необходимы поленья разной длины, сосновые или еловые ветви, шишки, елочные игрушки, бумажный пакет, большая емкость и праздничная гирлянда.
Сомните бумажный пакет и уложите его на дно ведра, большого цветочного горшка или какой-то другой емкости, чтобы композиция была высокой и устойчивой. Установите в ней вертикально поленья. Добавьте еловые ветви, шишки и елочные игрушки. А ближе к праздникам украсьте всю композицию гирляндой.
Теперь крыльцо вашего дома готово встречать Новый год и Рождество!
Новогодний декор для дачи из… дров
Просмотры: