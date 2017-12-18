Новогодний декор для дачи из… дров

Вы собрались вместе с семьей и друзьями отметить Новый год на даче и озаботились вопросом украшения своего дома и участка перед праздником. Совсем не обязательно для этого бегать по магазинам и потом везти за город пакеты с игрушками и гирляндами.

Нарядное убранство для дачи можно сделать из подручных средств. Сказочную атмосферу создадут деревянные поделки из веток, поленьев, коры и шишек. В руках мастера они оживут и станут новогодним чудом.