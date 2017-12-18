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Новогодний декор для дачи из… дров

Создаем лесную сказку своими руками

  1. Создаем лесную сказку своими руками

    Вы собрались вместе с семьей и друзьями отметить Новый год на даче и озаботились вопросом украшения своего дома и участка перед праздником. Совсем не обязательно для этого бегать по магазинам и потом везти за город пакеты с игрушками и гирляндами.

    Нарядное убранство для дачи можно сделать из подручных средств. Сказочную атмосферу создадут деревянные поделки из веток, поленьев, коры и шишек. В руках мастера они оживут и станут новогодним чудом.

  2. Дед Мороз и Снегурочка

    Начните с главных новогодних персонажей. Распилите бревно под углом и раскрасьте спил, как будто это лицо Деда Мороза: внизу — белая борода, вверху — красный колпак. Губы, нос, глаза, брови – по своему вкусу.

    Чтобы Деду Морозу было одному не скучно, сделайте из другого полена Снегурочку. Принцип тот же, только вместо красного колпака — голубая шапочка и девичье лицо. Деревянные символы Нового года украсят двор — поставьте их у крыльца или возле наряженной ёлки.

  3. Фигурки оленей

    А на чём Дед Мороз и Снегурочка прибудут на дачу? Конечно, на оленях! Соберите забавные фигурки из поленьев разной толщины, где брёвнышки потолще будут туловищем и головой, потоньше — ногами и шеей, шишка – хвостом, а тонкие прутики — ветвистыми рогами. Соединив основные детали,  прикрепите в качестве носа деревянный кружочек, а шею украсьте красным шарфом или бантом.

  4. Новогодние подсвечники

    Небольшие поленья — отличная заготовка для новогодних подсвечников. Распилите круглое поленце на кусочки разной длины, а выемки для свечей выдолбите стамеской или высверлите дрелью с перьевым сверлом.

    Поставьте рукотворные подсвечники в центр праздничного стола, украсив шишками и хвойными веточками.

    Только не оставляйте открытый огонь без присмотра, иначе новогодняя композиция оставит вас без дачи.

  5. Трехмерные елки

    Очень популярным становится вариант замены классической елки композицией из веток или поленьев. Такую елочку можно сложить на полу, а можно повесить на стену или сделать в мини-варианте.

  6. Новогодние украшения из спилов

    Новогодние венки и ёлочки можно собрать из спилов-кругляшей. В одной композиции кругляши могут быть разного диаметра, но одинаковой высоты — 1-2 см. Готовые украшения можно повесить прикрепить к стене или входной двери. Интересный эффект даст подведённая к такой поделке гирлянда.

  7. Самые простые деревянные игрушки

    Спилы ветки любого дерева могут стать симпатичной новогодней игрушкой. Их можно даже не полировать, природная шероховатость придает им собственный шарм.

    Рисунок наносится черной и золотистой гелевой ручкой. Если обладаете каллиграфическими талантами, можете воспользоваться тонким пером и акриловой краской.

    Чтобы закрепить на спиле нить, можно просверлить тонкое отверстие или ввернуть в верхнюю кромку маленький шуруп с петелькой. Из таких элементов можно сделать гирлянду или игрушки для новогодней елки.

  8. Самая быстрая новогодняя композиция

    Для изготовления самого быстрого новогоднего декора необходимы поленья разной длины, сосновые или еловые ветви, шишки, елочные игрушки, бумажный пакет, большая емкость и праздничная гирлянда.

    Сомните бумажный пакет и уложите его на дно ведра, большого цветочного горшка или какой-то другой емкости, чтобы композиция была высокой и устойчивой. Установите в ней вертикально поленья. Добавьте еловые ветви, шишки и елочные игрушки. А ближе к праздникам украсьте всю композицию гирляндой.

    Теперь крыльцо вашего дома готово встречать Новый год и Рождество!
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