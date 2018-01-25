Декор кухни ценными породами дерева

Дерево – идеальный материал для того, чтобы оформить гостиную или кухню в экостиле. О том, как сделать из него акцентную стену, мы уже писали тут, а сегодня мы расскажем вам об ультрамодной во Владимире мебели из слэбов. Термин “slab” пришел к нам из английского языка и в переводе означает: панель, плита, плоская заготовка.
Слэбы представляют из себя ровные продольные спилы стволов ценных пород. Чем они шире, тем больше возраст деревьев, пошедших на заготовки, и тем выше их цена. Перед продажей все экоплиты в обязательном порядке проходят термообработку, несколько циклов сушки и вылеживания при определенной температуре и влажности. О дизайне за вас подумала природа, а владимирские мастера уже вовсю предлагают услуги по обработке и закреплению таких столешниц.
Специально для тех, кто заинтересовался данным вариантом остромодного дизайна, приводим примерный порядок цен на древесные спилы во владимирских магазинах:
кавказский дуб – от 8 000 р./пог.м
горный тополь – от 10 000 р./пог.м
клен платановидный – от 13 000 р./пог.м
карагач – от 15 000 р./пог.м
ясень – от 20 000 р./пог.м
Обсуждение 5
Не люблю натуральное дерево в интерьере! Во всяком случае, не в городских квартирах))
Да уж! Лучше пвх, мдф, линолеум, пластик и прочую химию. Очень дружественные человеку мат-лы, не то что дерево это ядовитое
Показали бы реальные столешницы в наших хрущевках.
очень прикольно, только дорого. Мне как раз нужен стол…
это хорошее вложение средств. такая мебель из дерева и через 40 лет будет смотреться превосходно, а вот картонная фигня из массмаркета уже через пару лет теряет всякую презентабельность)