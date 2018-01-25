Декор кухни ценными породами дерева

Дерево – идеальный материал для того, чтобы оформить гостиную или кухню в экостиле. О том, как сделать из него акцентную стену, мы уже писали тут, а сегодня мы расскажем вам об ультрамодной во Владимире мебели из слэбов. Термин “slab” пришел к нам из английского языка и в переводе означает: панель, плита, плоская заготовка.

Слэбы представляют из себя ровные продольные спилы стволов ценных пород. Чем они шире, тем больше возраст деревьев, пошедших на заготовки, и тем выше их цена. Перед продажей все экоплиты в обязательном порядке проходят термообработку, несколько циклов сушки и вылеживания при определенной температуре и влажности. О дизайне за вас подумала природа, а владимирские мастера уже вовсю предлагают услуги по обработке и закреплению таких столешниц.

Специально для тех, кто заинтересовался данным вариантом остромодного дизайна, приводим примерный порядок цен на древесные спилы во владимирских магазинах:

кавказский дуб – от 8 000 р./пог.м

горный тополь – от 10 000 р./пог.м

клен платановидный – от 13 000 р./пог.м

карагач – от 15 000 р./пог.м

ясень – от 20 000 р./пог.м