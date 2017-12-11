Ледяные украшения для дачного участка

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Немного волшебства своими руками
Украшая свой дачный участок перед Новым годом, не стоит забывать о таком эффектном и доступном материале, как лед. Первые изделия из него появились аж 600 лет до нашей эры. И в странах с холодным климатом он до сих пор является наипопулярнейшим материалом для дизайнеров.
Сезонные отели изо льда, фестивали скульптур, ледяные городки – все это великолепие, сверкающее в лучах солнца или свете фонарей, поражает воображение своим фантастическим видом. В преддверии Нового года предлагаем и вам привнести немного волшебства и сказки на свой участок при помощи несложного ледяного декора.
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Ледяные игрушки
Главный атрибут встречи Нового года на даче – это елка. И непременно на улице. А нарядить красавицу можно самодельными ледяными игрушками. В формочки разного размера заливается вода всех цветов радуги (берем гуашь или акварель для этой цели), вкладываем в воду нитку петелькой для подвешивания игрушек на елку – и на мороз! Через пару часов игрушки готовы!
Можно использовать обычную воду, но для красоты добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, веточки ели, мишуру и т.п. Чтобы вынуть готовые изделия из формы, оберните ее горячим полотенцем.
Украсьте получившимися игрушками елочку или любое другое дерево во дворе вашего дома – они будут украшать его до весны.
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Ледяные веночки
Из Европы и Америки к нам пришла традиция украшать приусадебные участки рождественскими венками. Этот символ приближения Нового года тоже можно приготовить изо льда.
Делается эта красота очень просто: форму для выпечки кекса с металлической сердцевиной наполнить водой, вставить петельку из красной ленточки, добавить ягоды, цветы, красивые листики и т.п. и поставить на мороз.
Можно приспособить для изготовления ледяного венка две формы разных диаметров, вставив одну в другую и заполнив промежуток между ними водой и декором. После замораживания останется только извлечь получившийся оригинальный венок и украсить им дверь дома, крыльцо, ступеньки, перила. Это может быть и подвеска на елку во дворе, и небольшое садовое украшение.
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Ледяные подсвечники
Зимний вечер помогут сделать особенным именно свечи и огоньки. Подсвечники можно сделать изо льда так же, как и подвески. Берутся две разные по размеру емкости (например, кружка и высокая рюмка), помещаются друг в друга, а пустота между ними заполняется водой и разными украшениями. Вечером такая свечка будет смотреться очень красиво. Мягкий огонь, пробивающийся сквозь лед, придаст саду таинственности.
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Ледяные подставки под шампанское
Для украшения новогоднего стола вам просто не обойтись без такого оригинального и необычного, полезного и необходимого аксессуара – ледяного ведра для шампанского. Это многофункциональное украшение из праздничного декора и льда вызовет невероятный восторг у ваших гостей.
Для изготовления ледяной подставки для шампанского необходимы два пластмассовых ведерочка разных размеров. На дно большего из них выкладываем часть декора, заливаем его водой и замораживаем. На получившееся дно подставки ставим ведро меньшего размер, в него укладываем камни, чтобы ведро не всплывало. Зазор между ведрами заполняем оставшимся декором и водой и замораживаем. Чтобы легче вынуть ведерко из середины, его нужно заполнить горячей водой.
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Ледяные пузыри
Если на улице безветренная морозная погода не выше -7 градусов, то можно попробовать сделать на улице ледяные шары. Берем раствор для мыльных пузырей и соломинки для коктейлей, выходим из дома и выдуваем мыльные пузыри. Тотчас же в тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у вас на глазах собираться в чудесные звездочки и цветы.
Выдувание ледяных пузырей – это и забава для детей, и украшение сада, и наглядный урок физики.
Ледяные украшения для дачного участка
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