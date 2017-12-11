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Ледяные украшения для дачного участка

Немного волшебства своими руками

  1. Немного волшебства своими руками

    Украшая свой дачный участок перед Новым годом, не стоит забывать о таком эффектном и доступном материале, как лед. Первые изделия из него появились аж 600 лет до нашей эры. И в странах с холодным климатом он до сих пор является наипопулярнейшим материалом для дизайнеров.

    Сезонные отели изо льда, фестивали скульптур, ледяные городки – все это великолепие, сверкающее в лучах солнца или свете фонарей, поражает воображение своим фантастическим видом. В преддверии Нового года предлагаем и вам привнести немного волшебства и сказки на свой участок при помощи несложного ледяного декора.

  2. Ледяные игрушки

    Главный атрибут встречи Нового года на даче – это елка. И непременно на улице. А нарядить красавицу можно самодельными ледяными игрушками. В формочки разного размера заливается вода всех цветов радуги (берем гуашь или акварель для этой цели), вкладываем в воду нитку петелькой для подвешивания игрушек на елку – и на мороз! Через пару часов игрушки готовы!

    Можно использовать обычную воду, но для красоты добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, веточки ели, мишуру и т.п. Чтобы вынуть готовые изделия из формы, оберните ее горячим полотенцем.

    Украсьте получившимися игрушками елочку или любое другое дерево во дворе вашего дома – они будут украшать его до весны.

  3. Ледяные веночки

    Из Европы и Америки к нам пришла традиция украшать приусадебные участки рождественскими венками. Этот символ приближения Нового года тоже можно приготовить изо льда.

    Делается эта красота очень просто: форму для выпечки кекса с металлической сердцевиной наполнить водой, вставить петельку из красной ленточки, добавить ягоды, цветы, красивые листики и т.п. и поставить на мороз.

    Можно приспособить для изготовления ледяного венка две формы разных диаметров, вставив одну в другую и заполнив промежуток между ними водой и декором. После замораживания останется только извлечь получившийся оригинальный венок и украсить им дверь дома, крыльцо, ступеньки, перила. Это может быть и подвеска на елку во дворе, и небольшое садовое украшение.

  4. Ледяные подсвечники

    Зимний вечер помогут сделать особенным именно свечи и огоньки. Подсвечники можно сделать изо льда так же, как и подвески. Берутся две разные по размеру емкости (например, кружка и высокая рюмка), помещаются друг в друга, а пустота между ними заполняется водой и разными украшениями. Вечером такая свечка будет смотреться очень красиво. Мягкий огонь, пробивающийся сквозь лед, придаст саду таинственности.

  5. Ледяные подставки под шампанское

    Для украшения новогоднего стола вам просто не обойтись без такого оригинального и необычного, полезного и необходимого аксессуара – ледяного ведра для шампанского. Это многофункциональное украшение из праздничного декора и льда вызовет невероятный восторг у ваших гостей.

    Для изготовления ледяной подставки для шампанского необходимы два пластмассовых ведерочка разных размеров. На дно большего из них выкладываем часть декора, заливаем его водой и замораживаем. На получившееся дно подставки ставим ведро меньшего размер, в него укладываем камни, чтобы ведро не всплывало. Зазор между ведрами заполняем оставшимся декором и водой и замораживаем. Чтобы легче вынуть ведерко из середины, его нужно заполнить горячей водой.

  6. Ледяные пузыри

    Если на улице безветренная морозная погода не выше -7 градусов, то можно попробовать сделать на улице ледяные шары. Берем  раствор для мыльных пузырей и соломинки для коктейлей, выходим из дома и выдуваем мыльные пузыри. Тотчас же в тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у вас на глазах собираться в чудесные звездочки и цветы.

    Выдувание ледяных пузырей – это и забава для детей, и украшение сада, и наглядный урок физики.
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