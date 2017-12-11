Ледяные украшения для дачного участка

Украшая свой дачный участок перед Новым годом, не стоит забывать о таком эффектном и доступном материале, как лед. Первые изделия из него появились аж 600 лет до нашей эры. И в странах с холодным климатом он до сих пор является наипопулярнейшим материалом для дизайнеров.

Сезонные отели изо льда, фестивали скульптур, ледяные городки – все это великолепие, сверкающее в лучах солнца или свете фонарей, поражает воображение своим фантастическим видом. В преддверии Нового года предлагаем и вам привнести немного волшебства и сказки на свой участок при помощи несложного ледяного декора.