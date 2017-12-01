5 креативных способов использования старой швейной машинки

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Вторая жизнь вещей
Ресайклинг (а по-русски – искусство дать вторую жизнь вещам, подлежащим утилизации) – самый популярный, самый устойчивый и самый перспективный общемировой тренд всего: моды, дизайна, промышленности и, конечно же, хэндмейда. Переделке в творческих и экологически ориентированных руках поддается все, что пылится в чуланах или отправляется на свалку.
Большие механические швейные машины безнадежно устарели, но не спешат покидать наши дома. Многие портнихи их уже давно не используют по назначению. Выбросить швейную машину жалко, ведь часто такая вещь достается в наследство от бабушки в хорошем состоянии. Поверьте, не стоит выбрасывать такое сокровище. Представляем вам 5 удивительных идей, как можно вернуть вторую жизнь старой швейной машинке.
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Точильный станок
Старую швейную машинку с исправным механизмом можно переделать в точильный станок.
Если у вас машинка с ручным приводом, необходимо установить на нее небольшой электромотор (1) мощностью 40 Вт. Если же ваша машинка оборудована ножным приводом, то надобность в моторе отпадает.
Мотор установите около стойки (14) швейной машинки, вблизи от маховика. На валу мотора укрепите шкив (2), который с помощью натяжного ремня (3) соединяется со шкивом самой машины.
С машинки снимается ручной маховик, а на его место устанавливается абразивный круг (4) диаметром 10—15 см. Отличное домашнее точило готово.
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Лобзик
Основная идея заключается в том, что в гнездо крепления швейной иглы устанавливается обычная стальная пилка от лобзика.
Подставку, внутри которой будет находиться узел крепления другого конца пилки, лучше всего сделать в виде деревянного ящика. Чтобы при работе на станке не возникали вибрации, толщина досок ящика должна быть не менее 20 мм.
В днище ящика крепится кольцо (7), к которому цепляется пружина (6), соединенная другим концом непосредственно с зажимом пилки (8).
Зажим можно изготовить из отрезка круглого металлического прутка диаметром 10 и длиной 20 мм. По оси прутка просверлите сквозное отверстие такого диаметра, чтобы в него можно было вставить конец пилки. Посередине боковой поверхности зажима просверлите второе отверстие, перпендикулярное первому, в нем нарежьте резьбу под стопорный винт (9).
В ходе предварительного испытания станка на листе плотного картона определите, правильно ли подобрана пружина. Если она окажется слишком сильной, то мощности мотора не хватит на ее растягивание, а если слабой, то пилка не будет достаточно натянута.
Следующий шаг – изготовление направляющего механизма. Он собирается из двух подшипников (10) с наружным диаметром 20 мм. Подшипники с наружным диаметром 20 мм укрепляются в гнезде (11), выполненном из листового железа толщиной 2 мм. В боковых сторонах гнезда нужно просверлить отверстия под соединительный болт (12), диаметр которого должен соответствовать внутреннему диаметру подшипников. Чтобы подшипники не заклинило при движении пилки вверх-вниз, между ними и боковыми стенками гнезда установите по шайбе (13). Гнездо подшипника крепится к верхней стороне ящика с внутренней стороны шурупами.
Возьмите фанерку толщиной 5 мм и испытайте на ней работоспособность вашего станка. При этом не прижимайте фанерку слишком сильно к пилке — она быстро нагреется и потеряет свою упругость. После 10-15 минут испытаний и тренировки можно определить оптимальный режим работы станка.
Идеи переоборудования старой швейной машинки в лобзик и точило авторства А. Катушенко и с рисунками А. Суховецкого были опубликованы в журнале “Юный техник” в 80-е годы.
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Мангал
Удобная и красивая чугунная станина от старинной швейной машины может прослужить еще не один десяток лет. Для защиты от коррозии ее нужно покрыть специальной жаропрочной краской. Приспособив в качестве жаровни подходящий по размеру предмет, можно самостоятельно сделать мангал или барбекю на литых чугунных ножках, который украсит садовый участок любого стиля.
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Садовая скамья
Отличное решение – создание из старых швейных ножек основания для садовой лавочки или кресла. К двум Г-образным деталям прикручено деревянное сиденье и приварены станины от машинки. Покрасить или покрыть лаком.
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Туалетный столик
Винтажную швейную машинку можно переделать в удобный туалетный столик с зеркалом, отделениями для косметики и ящиками для хранения украшений.
Нужно полностью разобрать все части старой мебели, зачистить их и зашпаклевать выбоины и ямки. Небольшой фанерный ящик, в котором будет храниться косметика, прикрепляем к столешнице и окрашиваем все деревянные поверхности нашего будущего туалетного столика.
Зачищаем и окрашиваем чугунную часть швейной машинки. На деревянных ящиках делаем выпуклый рельеф с помощью трафарета и гипсовой шпаклевки. Окрашиваем ящики и прикрепляем к ним ручки. Внутреннюю поверхность ящиков окрашиваем светло-голубым цветом.
5 креативных способов использования старой швейной машинки
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