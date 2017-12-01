5 креативных способов использования старой швейной машинки

Основная идея заключается в том, что в гнездо крепления швейной иглы устанавливается обычная стальная пилка от лобзика.

Подставку, внутри которой будет находиться узел крепления другого конца пилки, лучше всего сделать в виде деревянного ящика. Чтобы при работе на станке не возникали вибрации, толщина досок ящика должна быть не менее 20 мм.

В днище ящика крепится кольцо (7), к которому цепляется пружина (6), соединенная другим концом непосредственно с зажимом пилки (8).

Зажим можно изготовить из отрезка круглого металлического прутка диаметром 10 и длиной 20 мм. По оси прутка просверлите сквозное отверстие такого диаметра, чтобы в него можно было вставить конец пилки. Посередине боковой поверхности зажима просверлите второе отверстие, перпендикулярное первому, в нем нарежьте резьбу под стопорный винт (9).

В ходе предварительного испытания станка на листе плотного картона определите, правильно ли подобрана пружина. Если она окажется слишком сильной, то мощности мотора не хватит на ее растягивание, а если слабой, то пилка не будет достаточно натянута.

Следующий шаг – изготовление направляющего механизма. Он собирается из двух подшипников (10) с наружным диаметром 20 мм. Подшипники с наружным диаметром 20 мм укрепляются в гнезде (11), выполненном из листового железа толщиной 2 мм. В боковых сторонах гнезда нужно просверлить отверстия под соединительный болт (12), диаметр которого должен соответствовать внутреннему диаметру подшипников. Чтобы подшипники не заклинило при движении пилки вверх-вниз, между ними и боковыми стенками гнезда установите по шайбе (13). Гнездо подшипника крепится к верхней стороне ящика с внутренней стороны шурупами.

Возьмите фанерку толщиной 5 мм и испытайте на ней работоспособность вашего станка. При этом не прижимайте фанерку слишком сильно к пилке — она быстро нагреется и потеряет свою упругость. После 10-15 минут испытаний и тренировки можно определить оптимальный режим работы станка.

Идеи переоборудования старой швейной машинки в лобзик и точило авторства А. Катушенко и с рисунками А. Суховецкого были опубликованы в журнале “Юный техник” в 80-е годы.