Купить любой ценой

Весёлая традиция активного потребления в “чёрные пятницы” пришла к нам с горячо любимого Запада. Там давно уже неадекватные граждане дерутся за плазму или кроссовки, давят друг друга в погоне за скидкой.

У нас пока всё проходит спокойней, но вирус black friday уже начинает проникать в сознание россиян и ложиться на подготовленную почву: халяву у нас любят не меньше, чем в США. Если в эту субботу с утра вы обнаружили у себя дома пару коробок с совершенно ненужным барахлом, не стоит спешить с самобичеванием. Удар по бюджету был нанесён вашим подсознанием. От беспорядочных покупок в разные периоды жизни не застрахован никто. Вот как объясняет истоки такого поведения специалист:

Любой человеческий выбор иррационален. Руководствуясь на распродажах выгодой от больших скидок, люди на самом деле мотивированы совсем другими факторами. Назовем их психосоциальными. Очень часто покупки бывают вызваны субъективными источниками стресса: проблемами в семье, профессиональными неудачами, физическими недомоганиями, непогашенными кредитами и т.д. Также не стоит забывать и о пугающей многих шопоголиков близости очередного периода в жизни – Нового года. Стремясь понизить общий уровень тревоги, люди начинают “радовать себя” многочисленными покупками. При этом товары выступают в качестве факторов формирования идентичности. На распродажах многим начинает казаться, что количество их приобретений будет прямо пропорционально личному успеху. Часто, покупая еще одну ненужную вещь, шопоголик будет руководствоваться старым добрым рекламным слоганом: “Ведь я этого достоин!”

От себя добавим, что, конечно же, Вы этого достойны, но главный вопрос: чего – этого? Ещё одного набора праздничных свечей, садового гномика с подсветкой, трёх пачек стирального порошка? Да, сложно сразу связать купленные полтора килограмма киви с проблемами дома, но, глядя на каждый товар, взятый со скидкой, задумайтесь: если он Вам до сих пор так и не понадобился, зачем на самом деле он был куплен?