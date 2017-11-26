Идите в баню!

Посещение бани в канун новогодних праздников прочно вошло в обиход еще в середине 70-х. И все благодаря кино! С легкой руки Жени Лукашина, который, как все знают: каждый год, 31 числа ходит с друзьями в баню и моется. Ещё относительно трезвые герои фильма даже успевали философствовать:

МИША, самый красноречивый

“Ванная в каждой квартире – это правильно. Это цивилизация. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит, как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. И потом, доброе пожелание “с легким паром”… В ванной! Это абсурдно. Разве в ванной есть пар? А баня – очищает”

Однако посещать этот храм чистоты надо не так, как друзья из фильма Рязанова. Прежде всего, алкоголь из меню следует исключить, поскольку на физиологическом уровне он дублирует “эффект от парилки”: сначала понижая, а затем повышая ваше давление. Такие перегрузки для организма вредны (а для людей в возрасте – опасны) и при наличии определенных проблем со здоровьем могут аукнуться даже инсультом.

Вместо “крепыша” в баню лучше всего с собой взять липовый чай, отвар шиповника или компот. И главное – не забыть про веник. О том как его правильно выбрать, связать и засушить смотрите в нашем сюжете: