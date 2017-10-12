Как стать модным блогером во Владимире

Модный блогер – уникальное явление нашего времени! Сегодня эти люди сидят в первых рядах на модных показах вместе с уважаемыми стилистами, известными фэшн-журналистами, актерами, певцами и it-girls. Их фото- и видеоблоги просматривают миллионы поклонников, а их street style-образами вдохновляются именитые дизайнеры. Одним словом, фэшн-блогеры стали воплощением новой моды!

Стать модным блогером в небольшом городе, таком как Владимир, нелегко. Просто потому что у нас гораздо меньше магазинов, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Впрочем, моя подруга Алина решила эту проблему и завела свой модный блог.

Как стать модным блогером и сделать свой блог популярным? Все секреты Алина рассказала в интервью проекту “МоднаЯ”.

Кстати, вот несколько магазинов во Владимире, где Алина часто покупает вещи:

ZARA

Stradivarius

Zolla

Zarina

Bershka

…и конечно, любимый сайт asos.com! Пиджак на фото как раз оттуда.

P.S. Спасибо за гостеприимство кофейне “Кофеин”! У вас мило!

Фото: Сергей Гусаров