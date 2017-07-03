Во Владимирской области выходить замуж стало модным

Владимирстат подсчитал, что за первые четыре месяца 2017 года оформили свои отношения 2105 пар, а развелись – 1877. В прошлом году количество “разведенок” и молодоженов было практически одинаковым.

Кроме того, в нынешнем году влюблённых, желающих оформить свои отношения, стало больше прошлогоднего. По данным Владимирстата, за четыре месяца 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го число зарегистрированных браков увеличилось на 17,6%.

Есть такое поверье: те, кто в мае женятся, всю жизнь будут маяться. Похоже, в нашей области в неё не особо верят. По данным регионального департамента ЗАГС, в мае образовалось 270 семейных пар, в том числе 80 во Владимире и 31 – в Муроме.

Возможно, тенденция к росту числа свадеб позволит переломить другую тенденцию – свидетельствующую о том, что смертность во Владимирской области всё ещё превышает рождаемость, причём значительно. “Плодитесь и размножайтесь!”, и да будет жизнь!

Фото: https://steelasophical.files.wordpress.com