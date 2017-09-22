Квасная идея

Квас – это что-то наше, родное. К нему отношение разное (на вкус и цвет…), но сомнений, что это русский напиток, – нет. Квас домашний, квас из уличных бочек, сладкий, кислый, квас с овощами, квас с мясом, маринад из кваса. Столько мы знаем о нём, что с каждым годом становилось всё менее понятным – а куда же подевался нормальный квас? В супермаркетах завелась сладковатая загазованная жидкость, в разливном напитке некоторые счастливчики обнаруживали обитателей дна ржавых уличных бочек, в пивных магазинах вкус у кваса тоже оказывался очень специфическим. У мамы или бабушки – хороший, покупной – нет. Ниша, по сути, плавала на поверхности, но всерьёз за неё взялись только два парня из Мурома.

Что у них получилось – смотрите сами, заранее скажем только, что за 4 года они разлили в тару, внимание, 1 500 000 литров продукции. Сложно представить себе это в бутылках или цистернах, поэтому просто вообразите себе 3-4 вот таких бассейна с квасом:

Аналогия, конечно, неожиданная, но и объёмы производства у бизнеса Андрея Духовского и Константина Балакшина впечатляющие. Эдакое маленькое озеро кваса и надежды, что когда-нибудь оно превратится в океан.