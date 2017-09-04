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Осенний марафон по-владимирски

Разминка для пробежки прохладным осенним утром от персонального тренера

Бег – самый доступный вид спорта. Чтобы начать бегать, нужно просто начать, считает персональный тренер Анна Королёва.

Все необходимое есть практически у каждого: кроссовки и спортивная одежда. Для бега не нужен спортзал, достаточно выйти на улицу. Во Владимире Анна советует бегать в парках (зеленые зоны есть почти во всех районах города), на стадионах, в том числе и школьных, а любители  урбанистических пейзажей вполне могут бегать по проспектам.

Осень, вопреки представлениям, подходящее время, чтобы начать выходить на пробежку. Утром или вечером – каждый выбирает для себя. Перед тренировкой важно правильно разогреться. Небольшая разминка для утренней пробежки от Анны Королёвой:

Фото: https://t-l.ru

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