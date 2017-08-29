16+
http://www.hurtheel.com/images/bigstock-Barefoot-In-Grass-5588633.jpg

Barefooting по-владимирски: за здоровьем босиком

Житель посёлка Садовый одолевает недуги, сверкая пятками  

Движение барефутинг (от англ. barefooting), или просто хождение босиком, постепенно распространяется по всему миру. Его адепты – барефутеры – передвигаются без обуви везде, в том числе и по городу, и в любую погоду. Организованные группы есть в Москве, Питере и Новосибирске. “Босоногие” считают, что хождение босиком естественно, полезно для здоровья и просто удобно.

Многие врачи считают барефутеров радикалами, но при этом не отрицают, что хождение босиком действительно полезно. Важно следовать нескольким простым правилам. Каким, “Призыву” рассказали житель поселка Садовый, который все лето ходит босиком, известный во Владимире врач-рефлексотерапевт и специалист по массажу.

Фото: http://www.hurtheel.com

Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Босиком бы пробежаться по росе…

За мусор платим здоровьем

Кто последний за здоровьем?

За здоровьем… в санаторий!

Импортозамещение презервативов по-владимирски

За здоровьем – в Германию