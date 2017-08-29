Barefooting по-владимирски: за здоровьем босиком

Движение барефутинг (от англ. barefooting), или просто хождение босиком, постепенно распространяется по всему миру. Его адепты – барефутеры – передвигаются без обуви везде, в том числе и по городу, и в любую погоду. Организованные группы есть в Москве, Питере и Новосибирске. “Босоногие” считают, что хождение босиком естественно, полезно для здоровья и просто удобно.

Многие врачи считают барефутеров радикалами, но при этом не отрицают, что хождение босиком действительно полезно. Важно следовать нескольким простым правилам. Каким, “Призыву” рассказали житель поселка Садовый, который все лето ходит босиком, известный во Владимире врач-рефлексотерапевт и специалист по массажу.

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