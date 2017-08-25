Пушкину во Владимире грозит полное разрушение

Памятник великому поэту был создан в 1951 году и располагался на Пушкинском бульваре в центре Владимира. Потом его несколько раз переносили – сначала в Комсомольский сквер, а затем, на время исчезнув, он появился в загородном детском лагере «Огонек».

В 2007 году, в день рождения поэта, монумент торжественно перенесли к строительно-художественному лицею, что на улице Диктора Левитана.

Иван Альгашов работал здесь преподавателем. Он лично участвовал в переносе памятника на новое место. Тогда за скульптурой ещё следили, студенты иногда подновляли его, а вокруг разбивали клумбы.

Но затем училище ликвидировали, и с того момента о существовании скульптуры словно забыли. Клумбы поредели, а с мемориальной доски стерлись буквы.

Иван Альгашов, общественник:

Дело в том, что когда здесь был лицей, каждый год 6 июня праздновался день рождения Пушкина – торжественно.

Здесь вручались награды возле этого памятника, играла музыка. Этот памятник был гордостью нашего лицея.

И то, что его забросили, это фактически показывает то, что та культура, которая существовала и пришла к нам ещё с советского времени, а от советского времени с царского времени, она сейчас никому не нужна.

Монумент сделан из гипса и бетона и требовал тщательного ухода. Несмотря на то, что достопримечательность внесена во всемирный каталог памятников поэту, владельцы бывшего здания лицея следить за состоянием скульптуры не могут. Реставрация требует немалых денег, но администрация Владимира средства пока не нашла. И сейчас памятник выглядит плачевно.

Забыли о скульптуре и большинство жителей Владимира. «Призыв» провел опрос среди горожан. Большинство из респондентов уверены, что памятника А.С. Пушкину во Владимире нет.

Забыли владимирцы и о том, что в областном центре был ещё один памятник великому поэту. Бюст воздвигли в 1938 году на Студеной горе у спортивной школы № 4, там он простоял более 70 лет. Но постигло забвение и это произведение искусства.

Спортивная школа переехала, а бесхозное здание превратилось в руины. В 2010 году пропала и сама скульптура. Теперь на месте бывшего мемориала остался мусор и развалины от постамента.

Спустя год в день рождения поэта, 6 июня, с подачи администрации города в парке Пушкина поставили закладной камень. Уже 2017 год, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

А пока власти думают, будет новый памятник или нет, старая и никому ненужная скульптура поэта доживает свои последние дни.

Автор: Иван Стариков