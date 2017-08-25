Иногородних студентов ВлГУ заселяют по электронной очереди

Заселение в общежития ВлГУ уже стартовало: первыми ключи от комнат получили студенты Института архитектуры, строительства и энергетики.

В этом году процесс заселения студентов опорного вуза проходит с помощью электронной очереди. Новый формат помог избежать столпотворения.

Как уточнили в пресс-службе университета, студенты и их родители ожидали своей очереди в специально оборудованной зоне отдыха. Для их удобства были установлены лавочки и стенды с актуальной информацией.

Ордеры на заселение в общежитиях ВлГУ уже получили первокурсники институтов машиностроения и автомобильного транспорта; информационных технологий и радиоэлектроники; прикладной математики, физики и информатики; биологии и экологии; искусств и художественного образования; физической культуры и спорта; гуманитарного, а также студенты Центра профессионального образования инвалидов.

Фото: http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4364