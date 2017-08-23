Букмекеры не верят в победу «Торпедо»

Сегодня на стадионе «Торпедо» черно-белые проведут один из самых главных матчей сезона. В рамках 1/32 финала Кубка страны наша команда встретится с клубом «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

Нижегородская команда выступает в Футбольной национальной лиге. Поэтому её шансы на успех в противостоянии с «Торпедо», играющим во втором дивизионе, букмекеры оценивают чуть выше. Коэффициент на успех команды с берегов Волги – 2,28. Аналогичный показатель черно-белых – 3,25.

Иного мнения придерживаются болельщики «Торпедо». Голосование они запустили на своей странице «ВКонтакте». Больше 80% принявших участие в опросе уверены, что в 1/16 финала Кубка России пройдет наша команда.

Болельщики призывают всех любителей футбола поддержать «Торпедо». Как минимум две тысячи зрителей ожидает увидеть на стадионе сегодня и главный тренер команды Александр Акимов. Сам он прогнозов не делает, но обещает подарить любителям спорта настоящий праздник.

Александр Акимов, главный тренер ФК «Торпедо» (Владимир) – по телефону:

Вообще мы стараемся, чтобы футбол всегда был праздником, а сегодня тем более.

Очень хорошо, что Кубок – такое соревнование, которое состоит из одной игры. Я думаю, что будет интересно и футболистам, и болельщикам.

Так что мы только в праздничном настроении, в праздничном ожидании.

Что касается нашего соперника, то клуб не очень удачно стартовал в Первом дивизионе. После 9 туров команда занимает 14-е место. По словам Александра Акимова, это может сыграть на руку «Торпедо». «Олимпийцу», возможно, сейчас не до Кубка.

В рамках предсезонной подготовки наши команды уже встречались. 3 июля в Дзержинске черно-белые уступила клубу из Нижнего Новгорода со счетом 0:2. Сейчас они настроены взять реванш. Тем более что за победу торпедовцам обещали премиальные, размер которых напрямую будет зависеть от количества проданных сегодня на матч билетов.

Уже известно, кто будет судить игру. Главный арбитр – Сергей Чебан (Москва), помощники – Игорь Князев (Курск), Александр Филимонов (Орехово-Зуево).

Игра начнется в 18.30. Стоимость билета – 150 рублей. В случае победы «Торпедо» в сегодняшнем матче в наш город приедет команда Премьер-лиги.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: Пётр Соколов