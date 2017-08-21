Владимирцы готовятся к покупке билетов на ЧМ-2018

Как только появилась информация о продаже билетов на Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 году, так многие владимирцы сразу же пожелали эти билеты купить. И разочаровались.

Продажа по ценам, заявленным для россиян (от 1280 рублей на рядовой матч), откроется только в декабре после жеребьёвки финальной стадии турнира. Пока же на сайте компании, уполномоченной ФИФА для продажи «пакетов гостеприимства», принимаются заявки для гостей, способных раскошелиться валютой (цифры там внушительные и рассчитанные на иностранцев).

Но даже дождавшись зимы и став обладателем «пропуска на мундиаль», наш брат-владимирец рискует в последнюю минуту остаться ни с чем. Его могут просто не пропустить на трибуны.

Валерий Пузанов, болельщик со стажем:

Но сразу хочу предупредить, что покупка билета не гарантирует проход на футбол, потому что список около 2500 болельщиков, так называемый черный список.

Люди покупали билеты на кубок конфедераций в Питер, в Казань. И карту болельщика получали, сталкивались, что у них бан. Паспорт болельщика не получилось, ссылались даже при наличии билета за 8 тысяч.

У меня знакомый поехал в Питер на матч, у него был билет за 8 тысяч рублей, и за час до игры ему пришло СМС, что паспорт болельщика он не получит

По словам Валерия Пузанова, попасть в чёрный список могут те, кто в прошлом был уличён даже в незначительных административных правонарушениях, связанных с нарушением правил пребывания на стадионе. Например, если человек закурил, сидя на трибуне, и на него был составлен протокол. По словам Пузанова, в стране около 2700 таких бедолаг.

Но тем, кто прежде не был замечен ни в чём предосудительном, стоит попытать счастья и при наступлении часа-Х купить заветный билет.

Валерий Пузанов, болельщик со стажем:

Сейчас кто хочет приобрести билеты на чемпионат мира в России 18 года, там, когда жеребьевка пройдет, должны будут через сайт ФИФА подать заявку.

На одну заявку можно купить 4 билета, по крайней мере, так было на Кубке конфедераций 2017.

Осталось подождать ещё три месяца с небольшим – и купить билеты по щадящим ценам. Пока же потренироваться в подаче заявок можно здесь, пройдя этапы регистрации на уже отгремевший Кубок конфедераций.

Автор: Артём Бендрик

Фото: http://gamebomb.ru