Владимирцы готовятся к решающим матчам в Одинцово и Питере

В паре с питерским «Автомобилистом» игроки волейбольного клуба «Владимир» сыграли по два матча с майкопским «Динамо-МГТУ» и командой «Ростов-волей» из Ростова-на-Дону. Хозяева в этих играх ставили максимальную задачу: одержать победы во всех матчах.

Однако в реальности это оказалось делом не легким. Уже в первой игре тура против аутсайдера турнира – команды «Ростов-волей», видимо, сказалась недооценка соперника. Первая партия принесла успех ростовчанам – 25:23. В двух последующих – хозяевам удалось сравнять счет и даже выйти вперед – 27:25 25:17. Казалось, что в четвертой партии все станет на свои места и аутсайдер будет повержен. Кстати, к этому результату были все предпосылки, ведь по ходу партии владимирская команда вела со счетом 21:18. В итоге получилось досадное поражение – 22:25.

Еще более нервно протекала решающая, пятая партия, в которой хозяева с первых минут стали проигрывать – 0:1, 0:1 … 0:6. Итог оказался плачевным – 13:15 и поражение с общим счетом 2:3.

Раздосадованные этой неудачей болельщики стали выяснять отсутствие в составе ВК «Владимир» ее ключевого игрока и капитана Виктора Морозова. Оказалось, что лидер коллектива покинул его из-за серьезной травмы и ему предстоит сложная операция, которая уже не позволит ему выйти на площадку в нынешнем сезоне.

Второй поединок владимирской команды с занимающим второе место в турнирной таблице майкопским «Динамо-МГТУ» после этого ожидался поклонниками хозяев с нескрываемым волнением. Однако настрой игроков на борьбу оказался столь высоким, что команду было не узнать. Победа владимирцев со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:17 ) стала для многих приятным сюрпризом.

Повторная встреча с ростовским «Ростов-волей» должна была ответить на вопрос: сделали ли наши волейболисты правильные выводы из неудачи. Оказалось, что – да. Подтверждение тому уверенный реванш – 3:0 (25:13, 25:23, 27:25). Правда, на финише третьей партии ребятам было не легко. Воскресный матч с командой из Майкопа принес хозяевам третий успех – 3:0 (25:21, 25:17, 25:23).

Анализируя выступление своей команды в этом туре, главный тренер владимирской команды Денис Гаркушенко сказал: «Результат тура оставил двойственное впечатление. Могли взять максимальное количество очков, но не сложилось». «В дух оставшихся турах предварительного этапа, – признался Денис Владимирович, – нас ожидает еще более сложное испытание. В подмосковном Одинцове нас ожидают матчи с прямым конкурентом – южно-сахалинским «Элвари-Сахалином», от исхода которых зависит судьба третьего места, дающего право на продолжение борьбы в финале». «Настраиваемся на борьбу за победы, – завершил свой монолог наставник владимирцев, – Другой результат нам не подходит».

Перед двумя последними турами, которые пройдут в Одинцове (5-9 февраля) и Санкт-Петербурге (1-5 марта), игроки волейбольного клуба «Владимир» занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков в 20 играх. Впереди «Подмосковье» – 48 очков и «Динамо-МГТУ» – 41.

Ближайший конкурент нашей команды «Элвари-Сахалин» имеет 26 очков (после 16 игр) и занимает четвертое место в таблице.