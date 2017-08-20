Электронную продажу билетов опробуют на Орбакайте и Маменко

В новом сезоне Владимирская областная филармония начала сотрудничество с компанией «Владимир-концерт», специализирующейся на автоматизированных продажах билетов на культурные мероприятия.

Теперь у владимирцев появится возможность приобретать билеты не только у менеджеров по продажам и в кассе филармонии, но и не выходя из дома в любое удобное время.

Чтобы купить билет онлайн, нужно зайти на сайт партнера, выбрать нужный концерт или спектакль и оплатить покупку банковской картой. После оплаты покупатель получает на e-mail электронный вариант билета. Оригинал следует забрать в кассе филармонии не позднее, чем за 2 часа до начала мероприятия, назвав свои ФИО и индивидуальный номер заказа.

Пока билеты онлайн можно купить только на отдельные концерты и спектакли. Опробовать новый способ приобретения билетов смогут желающие послушать Кристину Орбакайте, Лену Василёк, «Чиж & Co», Давида Гвинианидзе и мастера перевоплощений Игоря Маменко.

Также таким способом владимирцы смогут приобрети билеты на спектакли «С чистого листа» и «Любовь не картошка – не выбросишь в окошко».

В пресс-службе областной филармонии сообщили, что в ближайшем будущем система заработает полностью, и у публики появится возможность через онлайн-сервис покупать абонементы и билеты на концерты коллективов филармонии.

И не только филармонии. Здесь можно приобрести билеты и на другие зрелищные мероприятия, которые проходят площадках Арт-Дворца и ОДКиИ (областной Дворец культуры и искусства г. Владимира).

Фото: http://lurer.info/wp-content/uploads