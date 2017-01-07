Владимирских болельщиков бесплатно довезут на матчи ЧМ-2018 по футболу

Правительство РФ приняло Стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Документ приготовил болельщикам, в том числе, приятные сюрпризы. В частности, кабмин намерен обеспечить бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, на автомобильном (кроме такси) и железнодорожном транспорте городского и пригородного сообщения во время проведения турниров.

Ближайшие для болельщиков нашего региона города проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – Москва и Нижний Новгород. Еще пару лет назад планировалось, что добраться до них владимирцы смогут с ветерком по новой высокоскоростной магистрали. В РЖД планировали запустить ее к 2018 году. Однако в конце минувшего года стало ясно, что сроки реализации проекта отодвигаются, как минимум, до 2020 года. А пока кабмин поставил перед транспортниками задачу бесперебойной доставки зрителей на матчи по уже имеющимися направлениями всеми видами транспорта.

Также Дмитрий Медведев утвердил форму входного билет на ЧМ-2018 по футболу. Несмотря на то, что матчи первенство пройдут в 11 российских городах, содержание входного билета строго регламентировано, единообразно и информационно насыщенно. В частности, на его лицевой стороне помимо информации о матче, городе проведения и зрительском месте, будут указаны сведения о времени и дате печати, о билетном центре FIFA. Здесь же отметят идентификационный номер зрителя, возрастную категорию, разместят защитную голограмму. Если билет предназначен для лиц с ограниченными возможностями, то это также указывается в виде знака доступа. Наконец на лицевой стороне входного билета болельщику напомнят, что для прохода на стадион требуется персонифицированная карта зрителя.

На обратной стороне разместят логотип чемпионата и справочная информация на двух языках – русском и английском. Однако пока говорить о точных сроках печати билетов и старте продаж сложно. Цветовое решение, макет и дизайн билета на ЧМ-2018 за организатором первенства – то есть FIFA.

Что же касается стоимости билетов на матчи, то для россиян минимальная цена установлена на уровне 1280 рублей, максимальная – 7040.

фото: habinfo.ru