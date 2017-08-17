В Коврове обнаружился четырёхствольный пистолет

Старинный пистолет весьма необычного вида. У него массивная позеленевшая от времени латунная рукоять и целых четыре круглых стальных ствола. Изготовлено оружие не позднее середины XIX столетия. На вооружении армий мира, в том числе и в России, такие пистолеты не находились.

Как удалось установить сотрудникам музея, это четырехствольный гладкоствольный капсюльный пистолет или так называемый бундельревольвер. Название происходит от немецкого «bundel» (связка, блок стволов) и латинского «revolve» (вращение).

Похожие образцы в России сегодня имеются в коллекциях Тульского государственного музея оружия и в Саратовском областном музее краеведения. Многозарядные короткоствольные пистолеты и револьверы получили массовое распространение с 1830-х гг. и выпускались вплоть до середины XIX века в качестве популярного оружия самообороны сначала в Западной Европе, а потом и в далекой Америке.

Бундельревольвер – это многоствольный пистолет с вращающимся блоком стволов. Барабан у него отсутствует. После выстрела блок стволов, закрепленный на шарнире, стрелок поворачивал вручную. За такую конструкцию у бундельревольверов имелось и второе распространенное название – пеппербокс (в переводе с английского – «перечница»).

Заряжались такие пистолеты с дула – точно так же, как еще более старые кремневые пистолеты. Для своего времени выглядело это оружие внушительно и грозно.

Так как прежние пистолеты были, как правило, однозарядными, и их перезарядка занимала много времени, то в условиях схватки или нападения выстрелить из подобного оружия обычно удавалось лишь один раз. А четырехствольный пистолет давал уникальную по тем временам возможность стрелять без перезарядки целых четыре раза подряд.

Экземпляр, подаренный Историко-краеведческому музею, нуждается в восстановлении: сталь заржавела, один из стволов поврежден, ржавчина покрывает курки и барабан. Пистолет сейчас не боеспособен. Однако после тщательной реставрации этот оригинальный предок револьверов займет достойное место в одной из музейных экспозиций.

Скорее всего, он будет выставлен в «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское. Владелец усадьбы, где сейчас создан музейный комплекс, генерал-майор Василий Юкичев, живший в XIX веке, вполне мог иметь такое личное оружие, одно время бывшее в большой моде. В Павловском, кстати, уже демонстрируются два пистолета времен наполеоновских войн. И капсюльная четырехстволка их неплохо дополнит.

В музей оружие безвозмездно передал один из жителей Ковровского района. Происхождение пистолета пока не выяснено. Не исключено, что он принадлежал кому-то из местных помещиков или состоятельных купцов. Представители этих социальных групп часто и подолгу находились в дороге, и с учетом возможных опасностей в пути обычно путешествовали при оружии.