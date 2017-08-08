Оставив автоматы, реконструкторы взялись за топоры

Муромский военно-исторический клуб «ВАРЕЖ» и гусевской военно-патриотический клуб «Гардарика» с фестиваля «Былинный берег», проходившего в Тверской области, отправились по воде в Историко-этнографический комплекс «Сугорье», что в Вологодской области.

Отправились на боевой ладье – собственности муромлян. Как сообщили наши коллеги с портала «Гусь-Инфо», на фестивале раннего средневековья были представлены древние традиции, вооружение, походные кухни викингов и русичей, а также стрельба из лука, арбалета, метание копья, топора. Центральным событием стала атака викингов крепости русичей.

Ребята из молодёжного военно-патриотического клуба «Гардарика» взялись за топоры и мечи не случайно. В свете последних событий клуб остался без макетов оружия времен Великой Отечественной войны.

О ситуации, сложившейся вокруг клуб «Гардарика», и о том, что его участникам инкриминируют хранение оружия «Призыв» рассказывал здесь. Из-за этого у любителей истории сорвалось несколько запланированных мероприятий.

Ребят поддержал Муромский военно-исторический клуб «ВАРЕЖ», его участники посоветовали «гардарикам» вернуться к истокам, к эпохе Древней Руси. Именно с этого и началась история гусевского клуба.

Фото и видео взяты с сайта http://gus-info.ru/news/news_6822.html