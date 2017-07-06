Любителям истории из Гусь-Хрустального инкриминируют хранение оружия

Сегодня в «Призыв» поступило обращение от жителей Гусь-Хрустального. Оно касается событий, развернувшихся в городе две недели назад. Отражением их стала официальная информация пресс-службы УМВД по Владимирской области, которую 23 июня воспроизвел «Призыв». Полицейские сообщали, что у 24-летнего гусевчанина были изъяты 3 винтовки и 2 пистолета-пулемета.

«Согласно исследованию изъятое оружие является огнестрельным. По данному факту возбуждены уголовные сразу по двум статьям УК РФ «незаконные хранение» и «изготовление оружия», – говорилось в сообщении правоохранителей. С молодого человека была взята подписка о невыезде.

И вот сегодня в «Призыв» обратились защитники фигурантов дела – участников клуба реконструкций. Письмо – коллективное, его одобрили на прошедшем недавно открытом собрании Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров» под председательством генерал-майора А.Н. Буркова. Собрание было представительным – участвовали чиновники, педагоги, общественники, работающими с детскими объединениями.

Участники этого действа уверены – в данном случае стоит говорить о ложном доносе и двух парнях, которые пострадали от него: это члены гусевского молодёжного военно-исторического клуба «Гардарика» Евгений Терёхин и Алексей Тюренков. Именно Евгений – тот самый упоминаемый в пресс-релизе полиции 24-хлетний гусевчанин, у которого силовики нашли оружейный «схрон».

Клуб действует уже 16 лет. У его истоков стоял, в том числе, Алексей Тюренков, сыновья которого – Андрей и Александр (последний сейчас в армии) – также активные участники «Гардарики». Одно из направлений работы клуба – историческая реконструкция. Именно оно привлекает, в первую очередь, мальчишек и юношей.

Два года назад, когда шла подготовка к 70-летию Великой Победы ребята активно стали изучать биографии фронтовиков-земляков, а также создавать коллекции амуниции различных периодов ВОВ и приобретать макеты оружия. С ним они и участвовали в различных общегородских мероприятиях. Их появление на праздниках всегда было эффектным. И никому в голову не приходило обвинить парней в том, что они появляются в людных общественных местах с боевыми винтовками…

Авторы обращения раскрывают и подробности обнаружения «арсенала», и особенности работы военно-патриотического клуба «Гардарика». Остановимся на самых интересных.Как уверены общественники-подписанты, внимание к «вооружённым» ребятам со стороны правоохранителей возникло после 9 мая нынешнего года. В деле фигурируют фотографии из социальных сетей, которые сделаны во время шествия ребят в колонне Бессмертного полка.

Они прошли по главной улице с боевым оружием! – раздался тревожный сигнал от «доброжелателя», и понеслось, – именно так представляется случившееся общественникам и тем, кто знает работу «Гардарики» не по отчётам, а по реальным делам. Изъятие оружия происходило со всеми атрибутами стиля «маски-шоу»: в помещение ворвались сотрудники СОБР, всем запретили выходить, оружие конфисковали.

Авторы обращения обращают внимание на то, что доступ к макетам был строго ограничен. Они «хранились в металлических шкафах в помещении клуба «Гардарика». Охраняемое помещение было выделено городским историко-художественным музеем. Помещение клуба оборудовано системой пожаротушения и на ночь сдаётся под сигнализацию», – подчёркивают они.

По удивительному совпадению «спецоперация по разоружению» «Гардарики» состоялась в тот день, когда ребята собирались к выезду на очередную военно-историческую реконструкцию. На этот раз она была посвящена подвигу бойцов 222-го Владимирского стрелкового полка и прошла в Загородном парке во Владимире17 июня. И когда в помещение клуба ворвались собровцы, ребята раскладывали амуницию и оружие, продумывая предстоящее выступление.

На следующий день «гардарики» нашли в себе силы и мужество приехать и выступить на реконструкции, несмотря на шоковое состояние после случившегося. В атаку они шли с совковыми лопатками…Но что же ждет ребят и взрослых дальше?

Общественники утверждают: по военно-патриотическому движению Гусь-Хрустального нанесён чувствительный удар. В пресс-службе УМВД по Владимирской области, куда «Призыв» обратился за комментариями, пояснили: правоохранители действовали правильно и оперативно приняли меры к тому, чтобы боевое оружие не выстрелило.

– Уголовное дело возбуждено по факту приобретения, хранения и изготовления боевых частей оружия, – сообщила«Призыву» начальник отдела информации и общественных связей Ирина Гавриченко. – Они доработали макеты с помощью приобретенных или изготовленных боевых частей. Почему так произошло, возможно, по незнанию или по иным причинам, разбирается сейчас следствие. Позавчера был суд по их жалобе по факту возбуждения уголовного дела. Она была отклонена. Идёт следствие, все факторы будут учтены. Наша задача – предотвратить преступление, стоять на страже общественного порядка и безопасности граждан. И в данном случае наше дело – не дать оружию выстрелить.

В Гусь-Хрустальном, как сообщили нам авторы обращения, готовят акции в поддержку членов клуба. Мы следим за развитием событий, материал будет дополняться по мере поступления информации.

Фотография в чёрно-белом варианте стала одной из улик.

фото: http://www.vguse.ru/article/77

http://gus-info.ru

https://vk.com/club129264991