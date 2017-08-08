Изобретение ВлГУ попало в сотню лучших

Изобретение ВлГУ «Способ получения графена» (патент РФ № 2572325) включено в список «100 лучших изобретений России» за 2016 год.

Его авторами выступили Валерий Прокошев, Сергей Аракелян, Дмитрий Абрамов, Дмитрий Кочуев, Кирилл Хорьков и Степан Маков.

Как пояснили в пресс-службе вуза, преимуществом изобретения является увеличение производительности процесса получения графена за один цикл обработки без использования химических веществ, требующих дополнительной очистки полученного материала.

Изобретение может быть использовано для получения материалов и элементов наноэлектроники, нанофотоники, газовых сенсоров и лазерных систем с ультракороткими импульсами излучения.

За разработку Федеральная служба по интеллектуальной собственности наградила опорный университет Владимирской области дипломом Роспатента.

К слову, работа по ежегодному отбору 100 лучших изобретений года осуществляется Роспатентом и ФИПС с 2007 года. Эксперты отраслевых экспертных отделов ФИПС в течение года выявляют потенциальные изобретения из рекомендуемых ими в базу данных «Перспективные изобретения», отмечая их наивысшим баллом. Затем Комиссия по отбору 100 лучших изобретений России, состоящая из заведующих отраслевыми экспертными отделами и возглавляемая директором ФИПС, утверждает список лучших изобретений и рекомендует его к обнародованию.

Фото: http://awto-nowosti.ru/kyfatihuh/pic691482.jpg