Владимирские моряки погибли в Корейском проливе

Историк отечественного флота Николай Анатольевич Пахомов выпустил новую книгу «Океанский крейсер «Рюрик». Она содержит список из 738 «нижних чинов» экипажа славного корабля, героически погибшего 1 августа 1904-го после тяжелого боя с превосходящими силами японского флота в Корейском проливе. Среди них есть наши земляки.

Список этот приведен впервые. Раньше было известно только об офицерах броненосного крейсера. Из перечня «нижних чинов» следует, что как минимум двое матросов крейсера были призваны на флотскую службу из Владимирской губернии.

Это комендор (морской артиллерист) Егор Осипович Шепелев, родившийся 3 января 1879 года и работавший на владимирщине плотником. Он был призван на флот в 1901-м в 22-летнем возрасте и служивший там до 1907 года. В последнем бою «Рюрика» был ранен, но остался в живых.

Тоже комендором-артиллеристом служил матрос Григорий Ефимович Солин, земляк и ровесник Шепелева. Он родился18 января 1879-го, до призыва работал штукатуром. На флоте он тоже служил в 1901-1907 гг. и в последнем бою 1 августа 1904 года тоже был ранен.

А вот то, что уже было известно об офицерах «Рюрика». Среди них был, например, вахтенный офицер мичман Петр Александрович Вырубов, служивший на этом корабле в 1899-1900 гг., в чине лейтенанта. Он принадлежал к старинному владимирскому дворянскому роду. В 25-летнем возрасте героически погиб в мае 1905-го в Цусимском сражении с японским флотом на эскадренном броненосце «Князь Суворов».

К дворянскому роду Трусовых, представители которого длительное время были во Владимирской губернии, принадлежал последний командир «Рюрика» капитан 1-го ранга Евгений Александрович Трусов, погибший вместе со своим кораблем.

Не исключено, что на «Рюрике» были и другие представители из Владимирской губернии, так как о происхождении значительной части матросов крейсера точных данных пока нет даже у опытнейшего историка Пахомова.

Справка. Книга историка отечественного флота Николая Анатольевича Пахомова «Океанский крейсер «Рюрик» вышла в свет в столичном издательстве «Яуза-Эксмо» Она посвящена броненосному крейсеру ВМФ России «Рюрик», построенному в 1892 году, входившему в состав владивостокского отряда крейсеров Тихоокеанского флота и героически погибшему во время русско-японской войны.