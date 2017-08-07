На новой площади напротив «политеха» снесут стелу ВТЗ

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на благоустройство сквера по улице 850-летия города Владимира. Стоимость работ – 29,5 миллионов рублей. Эта сумма почти аналогична той, что потрачена на благоустройство сквера за Городским дворцом культуры.

Ровно через две недели, 28 августа, пройдут торги на выбор подрядчика. Выигравшая компания должна будет провести работы в течение полутора месяцев – то есть до 15 октября.

В конкурсной документации имеется подробный перечень работ. Подрядчики начнут с демонтажа: снимут старый асфальт с пешеходных дорожек, проезжей части, а также центральной площади около остановки «Владимирский государственный университет» и еще разберут стелу, посвященную Тракторному заводу.

В качестве дорожного покрытия на площади выбраны три материала: плитка, асфальт и резиновая крошка. Плиткой замостят центральную площадь и аллею. Безопасное резиновое покрытие выложат на детской и спортивной площадках. Ну, а небольшие ямы, которые сейчас есть на асфальтовых дорожках, заделают асфальтобетонной смесью.

По территории сквера будет установлено 28 обычных скамеек стоимостью 16,4 тысячи рублей каждая и еще три большие, выполненные в виде полукруга, по 45 тысяч рублей за штуку.

Вдоль аллей и дорожек появятся 67 светильников, на центральной площади ещё найдется место для сигнальных табло, часов и флагов на кронштейнах.

На детской площадке поставят 8 различных качелей, горку, а также спортивный комплекс «Жираф» с лесенками и турникетами за 40 с лишним тысяч рублей. В сквере разметят велодорожку и сделают место под велопарковку.

На клумбах в сквере будет высажено 1600 многолетних цветов. Чтобы впредь по скверу не ездили автомобили, проезд будут ограничивать сто металлических столбов высотой до четырех метров – ни одна машина не перескочит.