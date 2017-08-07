Владимирцам предлагают убирать мусор по-новому

Бестарный способ вывоза мусора во Владимире будет запрещен. Раньше в определенный день недели жители частных домов могли выставить пакеты с отходами около своих заборов – рабочие забрасывали эти мешки в кузов приезжающего мусоровоза.

Теперь в городские правила благоустройства внесены изменения. Мусоровывозящим компаниям предписано устанавливать в частном секторе отдельные контейнеры, к которым и потянутся местные жители с пакетами в руках.

– Контейнеры обычные, такие же, как стоят у многоквартирных домов. На улицах Совхозной и Большом проезде такие уже установили, – сообщил «Призыву» глава администрации Ленинского района города Владимира Александр Максимов.

Точно такие же стоят на 22-м, 23-м, 24-м проездах – это рядом с улицей Балакирева. Мусорные контейнеры там установлены на краю проезжей части, идущей вдоль школы №11.

В Октябрьском районе пока действует бестарный способ вывоза мусора. Заместитель главы района Денис Петров поясняет, что из частного сектора мусор вывозят две компании. С ними идут переговоры об установке контейнеров.

– Далеко не на всех улицах частного сектора можно разместить контейнеры. Сложность в том, чтобы машина могла их забрать. Есть и проблема вандализма, воровства. Обдумываем варианты, – рассказывает директор одной из мусоровывозящих компаний города Яна Афонькина.

Главная причина, почему мусоровывозящие компании не торопятся с установкой контейнеров в присоединенных микрорайонах, – небольшое количество абонентов. Далеко не все жители частного сектора заключают договора, предпочитая вывозить мусор на машине до ближайшей мусорной площадки. В стоящий вдоль дороги контейнер смогут закидывать пакеты все без разбора. Никакого контроля.

– Еще весной мусор из Никулино и Шепелево забирала одна организация. Мы платили по 49 рублей с человека. Потом она решила, что тариф слишком маленький и увеличила его в три раза. Народ отказался. Пришла другая компания, предложила нам тариф – 100 рублей с человека. Пришлось согласиться, – сообщил «Призыву» житель микрорайона Никулино Илья Некрасов.

В черте города обитатели частного сектора платят меньше – порядка 60 рублей с человека. При этом, как поясняют в региональном департаменте цен и тарифов, тарифы на вывоз мусора не регулируются государством. Каждая компания сама рассчитывает себе ставку. При слабой конкуренции с планами на прибыль можно не стесняться.