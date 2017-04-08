Владимирцам предлагают выбрать символику полумарафона

На официальном сайте владимирской мэрии опубликованы поступившие на конкурс работы.

Напомним, что приглашая любителей спорта и всех сторонников здорового образа жизни к участию в большом легкоатлетическом празднике, городское управление по физической культуре и спорту объявило о проведении конкурса на лучшее название и логотип (эмблему) полумарафона.

И вот на данный момент жители областного центра уже могут выбирать из 12 предложенных вариантов. Над их разработкой трудились не только владимирцы, в числе заявленных эмблем значится творение жителя города Меленки, а также работы сотрудников дизайн-студии и коммуникационного агентства.

«Княжеский кубок», «Забег сильнейших», «Храбрые сердца» и не только. Каким будет название первого владимирского полумарафона, проведение которого намечено на 10 сентября, также решат жители областного центра. Однако с выбором следует поспешить. Голосование будет открыто до 17 апреля включительно.

Фото: https://typical-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/03/orig.jpg