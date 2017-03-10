Владимирцам предлагают то ли болеть, то ли конкурировать

Как сообщил Минстрой РФ, в России стартовал первый национальный архитектурный конкурс. В нём участвуют представители 15 российских городов с числом населения до миллиона человек. Владимир – в их числе. Столица 33-го региона представит проект продолжения пешеходной зоны – по улице Девической.

Как поясняет министерство, победитель в каждом городе будет определен в ходе голосования жюри. От федерального правительства в состав жюри входят Минстрой РФ и АИЖК, со стороны регионов – администрации и эксперты в архитектуре и градостроительстве – те, кто хорошо знаком со спецификой родного города.

Хотя конкурс объявлен на днях, можно с уверенностью сделать прогноз, какие документы будут представлены от Владимира. Поскольку проект уже существует, и довольно давно. Еще в 2015 году мэрия проводила его обсуждение, тогда же проект благоустройства Девической демонстрировался на областном конкурсе архитекторов.

Данная разработка вошла в перечень инвестиционных проектов Владимира, касающихся обустройства пешеходного центра губернской столицы. Этот документ выложен на официальном сайте администрации города, и увидеть его можно здесь.

Нетрудно предположить, что именно этот проект пойдет на конкурс Минстроя, поскольку времени для подготовки иных просто нет: победители в регионах должны быть определены максимум месяца через полтора, поскольку с 13 по 15 мая будут подведены общие итоги и награждены победители в рамках программы форума «Среда для жизни. Квартира и город», который пройдет в Саратове.

Общий призовой фонд, выделенный на конкурс, составит 12 млн рублей. Финалист, предложивший лучшую, по мнению жюри, концепцию развития общественного пространства, получает вознаграждение в 400 тысяч рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. За второе и третье место победители получают денежные призы в размере 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Таким образом, информация о начале конкурса для местных архитекторов, не входящих в число авторов проекта, «одобренного» мэрией, носит скорее факультативный характер. Ну, а для остальных владимирцев она позитивная: возможно, участие наших архитекторов в конкурсе в какой-то степени приблизит благоустройство улицы Девической. Правда, каким образом, пока не понятно. Призовые деньги получат сами зодчие. А в бюджете города на Девическую в 2017 году средств не заложено.

Условия участия, список жюри и другие подробности – на официальном сайте конкурса.

Фото: http://reporter48.ru/images/gazeta/2014/2611/nrep_26_11_s-41.jpg