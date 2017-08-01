Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

В августе текущего года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Во Владимирской области указанная корректировка ориентировочно коснется более 135 тысяч пенсионеров.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В пресс-службе ОПФР по Владимирской области пояснили: максимальная прибавка от корректировки пенсии за отработанный 2016 год ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, в денежном эквиваленте эта сумма составит 222 руб.

Фото: http://отворот.su/vash-yurist/kakie-lgoty-polozheny-pensioneram